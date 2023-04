Co wziąć pod uwagę, planując inwestycję na giełdzie?

Jak otworzyć rachunek maklerski?

Każda osoba, która zastanawia się, jak zacząć inwestować na giełdzie, musi posiadać rachunek maklerski. Ten można otworzyć w domu maklerskim. Służy on do przechowywania wpłaconych pieniędzy, które będą wykorzystywane do inwestycji. Rachunek maklerski stanowi także przechowalnię papierów wartościowych występujących w wersji elektronicznej.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że opłaty za rachunki maklerskie bywają bardzo różne. Zdarza się, że darmowe konta maklerskie związane są z wysokimi prowizjami od pojedynczych transakcji. Warto zwrócić na to uwagę przy podpisywaniu umowy.

Co ciekawe, rachunki maklerskie znaleźć można także w ofercie różnego rodzaju banków. Klienci, którzy posiadają już w danym banku konto osobiste lub firmowe, mogą liczyć na obniżone opłaty za prowadzenie konta maklerskiego.

W co można inwestować na giełdzie?

Pomimo tego że giełda kojarzy się większości osób przede wszystkim z różnego rodzaju akcjami, jednak inwestorzy mają o wiele szerszy wybór produktów. Zaliczają się do nich między innymi opcje, obligacje, kontrakty.

Osoby, które interesuje inwestowanie długoterminowe na giełdzie, powinny zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna jest dywersyfikacja swojego portfela. Oznacza ona nic innego, jak nabywanie różnych produktów, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka utraty całego kapitału. Straty poniesione na jednym produkcie w takiej sytuacji można zniwelować zarobkami w innych obszarach.

Kto może inwestować na giełdzie?

Jak można przeczytać na stronie Financer Polska, giełda nie jest przeznaczona wyłącznie dla ludzi majętnych i pewnych siebie. Prawda jest taka, że inwestowania na giełdzie nauczyć się mogą wszyscy, niezależnie od płci czy też wieku.

Zasada dotycząca inwestowania brzmi, że nigdy nie należy inwestować więcej, niż jest się w stanie stracić. Przed wejściem na giełdę dobrze jest zgromadzić nieco oszczędności, aby zyskać zabezpieczenie finansowe.

O czym pamiętać, rozpoczynając przygodę z giełdą?

Odpowiedzialne inwestowanie na giełdzie wymaga odpowiedniego przygotowania. Dlatego pierwsze zaoszczędzone kwoty warto przeznaczyć na naukę. Osoby zainteresowane inwestycjami powinny trzymać się poniższych zasad: