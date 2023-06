Content marketing w dobie AI – czy sztuczna inteligencja to szansa, czy zagrożenie dla branży?

Co potrafi Sztuczna Inteligencja?

Zaskakująco sporo! Największym gamechangerem bez wątpienia było upublicznienie modelu GPT-4, za którym stoi fundacja OpenAI. Na czym polega jego wyjątkowość? Przede wszystkim na tym, że jest to model multimodalny, czyli taki, który potrafi „uczyć się” na bazie każdego zapytania, jakie zostaje wprowadzone przez internautę.

Dane są później systematyzowane, analizowane z plikiem bazowym, a jeśli oprogramowanie uzna, że te wymagają zmiany, to GPT-4 uaktualnia swoją bazę wiedzy, dzięki czemu staje się coraz lepszy. To jednak nie wszystko. Model jest nawet w stanie wchodzić w interakcję z aplikacjami firm trzecich. Może na przykład tworzyć kod dopasowany do konkretnego narzędzia czy wyświetlać formuły stworzone z myślą o Excelu.

Ewoluowały też treści, jakie możemy otrzymywać dzięki GPT-4. Możesz na przykład poinstruować oprogramowanie, by to odpowiadało w tonie humorystycznym, dziennikarskim, a nawet by udawało pirata, rapera czy filozofa. Jeśli popracujemy z AI wystarczająco długo, to efekty mogą być więcej niż zadowalające! Na takich rozwiązaniach już dziś bazuje oprogramowa(nie firm trzecich, w tym narzędzi od Google, o których przeczytasz na Firmove.pl

AI w marketingu: zagrożenie czy nieograniczone możliwości?

W tej chwili bardzo trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Odmienne zdania mają nie tylko autorytety w sieci, jak Bill Gates czy Elon Musk, ale i środowiska naukowe. S. Chintalapati i S. Pandey w swoich pracach zwracają uwagę na to, że AI może nie tylko ułatwić pracę wielu firm, ale i wygenerować dodatkowe 1-1,2% globalnego PKB.(1)

Z drugiej strony trudno przejść obojętnie obok oczywistych mankamentów, tzw. chorób wieku dziecięcego, z którymi Sztuczna Inteligencja wciąż się boryka. Korzystając z Chata GPT, czyli – przynajmniej na ten moment – jedynego tak uniwersalnego narzędzia, musimy liczyć się z tym, że oprogramowanie czasem podaje fałszywe dane lub powiela niemal te same treści w kolejnych akapitach.

Paradoksalnie, zdaniem wielu badaczy, opinia specjalistów zajmujących się content marketingiem, już niebawem będzie miała znaczenie drugorzędne. W tym tonie wypowiadają się m.in. H. Chen, S. Chan-Olmsted i J. Kim – autorzy jednej z pierwszych prac, która analizuje społeczny poziom akceptowalności AI.

Zgodnie z przeprowadzonymi przez nich badaniami, konsumenci już dziś uważają Sztuczną Inteligencję za społecznie akceptowalną. To, czy opis danego produktu napisał człowiek, czy maszyna, nie ma już dla nich większego znaczenia. Patrzymy raczej na to, czy AI nie „obdziera nas” z prywatności – to właśnie ta oś podziału zaczyna zyskiwać na znaczeniu. (2)

Czy już teraz, w 2023 roku, opłaca się inwestować w AI?

Świat content marketingu to ciągły wyścig. Firmy rywalizują ze sobą na wielu różnych płaszczyznach: od różnych metod komunikacji, przez personalizowane podejście do klienta, na usługach premium, jak np. organizacja konferencji i eventów kończąc.

Nie ulega wątpliwości, że jest to już ten czas, kiedy każdy, kto chce być na bieżąco, powinien dokładnie zaznajomić się z AI i jej potencjałem. Tym bardziej że podstawowa wersja Chata GPT jest darmowa. Kto wie, być może okaże się, że jest to narzędzie, które znacznie uprości pracę w firmie, dzięki czemu pracownicy będą mogli wykonać o wiele więcej zadań w ciągu jednego dnia.

W świecie tokenów, promptów i setek tysięcy linii kodu, warto jednak pamiętać o jednej, kluczowej kwestii: korzystając ze Sztucznej Inteligencji, nigdy nie należy zapomnieć o swojej własnej.



