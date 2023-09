Crème de la crème lubelskiej przedsiębiorczości – rozstrzygnięcie konkursu „Lider innowacji 2023”

Stałym i głównym punktem każdej Gali Przedsiębiorczości jest rozstrzygnięcie konkursu „Lider Innowacji” organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Jarosława Stawiarskiego. Tegoroczna edycja miała jednak szczególny wydźwięk, bowiem tym razem wybierano najlepszych z najlepszych, którzy przy wsparciu środków z Unii Europejskiej nadali nowe znaczenie słowu „rozwój”. Innymi słowy, podczas 7. edycji konkursu kapituła postanowiła wyłonić nominowanych spośród laureatów poprzednich edycji lub z lat poprzednich. To doskonały moment na podsumowania, ponieważ właśnie dobiega końca perspektywa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Ostateczne słowo należało do internautów, przed którymi postawiono niebywale trudne zadanie: wybrać zwycięzców spośród dwunastu firm, które na przestrzeni ostatnich lat na swój wyjątkowy sposób odmieniły oblicze Lubelszczyzny.

Aby tradycji stało się zadość, tegoroczne kategorie konkursowe odpowiadały czterem inteligentnym specjalizacjom województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W kategorii Biogospodarka niekwestionowanym zwycięzcą okazał się Lider Innowacji 2020, czyli przedsiębiorstwo ANTEX II Sp. z o.o. świadczące usługi związane z budową dróg i autostrad. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej firma uruchomiła produkcję innowacyjnej mieszanki do podbudów drogowych powstałej drogą recyklingu, a zatem w pełni przyjaznej środowisku naturalnemu. Zeszłoroczny laureat konkursu w kategorii Medycyna i zdrowie, firma MEDICAL INVENTI S.A., w tym roku powtórzyła swój sukces, co w świetle jej dotychczasowych dokonań zdaje się być całkowicie zrozumiałe. W przypadku tego przedsiębiorstwa środki pozyskane z Unii Europejskiej zostały przeznaczone bowiem na badania kliniczne nad biomateriałem kościozastępczym, zwanym potocznie „sztuczną kością”, co stanowi innowację na skalę międzynarodową. Spółka BITSTREAM triumfowała natomiast w kategorii Informatyka i automatyka dzięki wdrożeniu nowatorskich technologii dla bezpieczeństwa i niezawodności transmisji danych – warto dodać, że to również laureat tytułu „Lider Innowacji 2022”. Termomodernizacja budynku ośrodka wczasowego SZUMY PARK HOTEL&RESTAURANT zapewniła natomiast zwycięstwo rodzinnemu przedsiębiorstwu z pięknego Roztocza – to bowiem zarówno ubiegłoroczni, jak i tegoroczni zwycięzcy w kategorii Energetyka niskoemisyjna. Specjalne wyróżnienie przyznała Kapituła Konkursu – otrzymała je firma MEDICAL INVENTI, wynalazca FlexiOss®. Internauci natomiast uhonorowali swoim wyróżnieniem lubelskiego dostawcę rozwiązań synchronizacji czasu dla energetyki, systemów bezpieczeństwa i telekomunikacji - firmę BITSTREAM.

Choć czas podsumowań zazwyczaj wprowadza nas w melancholijny nastrój, w tym przypadku wnioski są definitywnie pozytywne. Lubelscy przedsiębiorcy nie tylko doskonale rozumieją znaczenie słowa „innowacja”, lecz systematycznie nadają mu całkiem nowe znaczenie, nieustannie będąc naszą chlubą na arenie krajowej i międzynarodowej. Działania w ramach RPO na lata 2014-2020 z całą pewnością to potwierdzają , dodatkowo ukazując, że wsparcie Unii Europejskiej urzeczywistnia najśmielsze nawet wizje rozwoju.