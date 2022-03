Wszystko zaczęło się od firmy doradczej, na bazie której w 2007 r. powstała spółka Archman. Wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie realizuje ona dziś innowacyjne projekty w zakresie nowych technologii w budowie aplikacji i sztucznej inteligencji. W ten sposób powstał właśnie Navigator, który jest inteligentną platformą umożliwiającą błyskawiczną budowę własnych aplikacji wyposażonych w funkcjonalności Business Intelligence & Machine Learning.

Dlaczego to tak istotne? Między innymi dlatego, że Navigator potrafi zmienić naszą firmę w cyfrowe biuro przyszłości. Tu należy uspokoić wszystkich zaniepokojonych, że brzmi to kosztownie – zastąpienie obiegu papierowego obiegiem elektronicznym pozwala obniżyć koszty wykonywania powtarzalnych zadań. Dzięki Navigatorowi możemy zoptymalizować czas pracy pracowników nie obciążając ich ręcznym skanowaniem i wgrywaniem dokumentów do systemu, czy opisywaniem umów i faktur. Wszystkie czynności są, co również niezmiernie ważne, niezwykle proste w wykonaniu. Wszystko dzięki wykorzystaniu intuicyjnej metody „przeciągnij i upuść”.

Wątpliwości dotyczące cyfrowego biura mogą mieć też osoby przykładające niezwykłą wagę do bezpieczeństwa oraz czasu pracy. Pamiętać one powinny, że NAVIGATOR pozwala na integrację wszystkich źródeł danych firmy w obrębie jednej platformy, bezpieczne ich przechowywanie oraz wydajne procesowanie niezależnie od miejsca. Co więcej NAVIGATOR umożliwia edycję plików bezpośrednio w systemie (za pomocą protokołu WebDAV), nie ma zatem konieczności pobierania i ponownego dodawania nowszych wersji dokumentów. Do dyspozycji użytkowników oddane zostaje także wyszukiwanie kontekstowe działające na zasadzie Google – podczas wyszukiwania uwzględniany jest kontekst oraz odmiana końcówek fleksyjnych. Pozwala to na inteligentne przejrzenie całej dokumentację w kilka sekund

Navigator doskonale sprawdza się także w czasach, gdy coraz częściej pracujemy zdalnie. Gotowy moduł do zarządzania projektami umożliwia sprawne monitorowanie postępu prac zespołu, a „Aktualności” umożliwiają rozmawianie o tematach ważnych z pespektywy całej firmy. Dyskusje w mniejszym gronie można prowadzić na forach, czacie lub w komentarzach do zadań czy dokumentów. Wszystko w jednym miejscu, bez logowania się do dodatkowych komunikatorów.

Podsumowując NAVIGATOR to oszczędność czasu, redukcja kosztów, bezpieczeństwo danych, porządek w dokumentacji i dostęp z dowolnego miejsca. Nie bez znaczenia jest jednak także fakt, że obsługujemy go w 100 procentach w przeglądarce, otrzymujemy dostęp do wielu języków oraz trybu wielofirmowego.

Czy możemy w nim zrobić wszystko? Tak, bo posługujemy się w nim podpisem elektronicznym potwierdzającym tożsamość osoby podpisującej dokument. Navigator umożliwia użycie różnych technologii i poziomów podpisów. System ma wbudowaną obsługę podpisu kwalifikowanego, który ma taką moc jak podpis ręczny.

Kto skorzysta wykorzystując NAVIGATORA? Platforma wykorzystywana może być m.in. w zarządzaniu zakupami, w systemie CRM dla działu handlowego, może być też platformą do zarządzania procesem produkcyjnym, do zarządzania transportem i logistyką pracownikami i rekrutacją. To także system do zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń, oprogramowania dla administracji. System do budżetowania i controllingu a także doskonały program do ewidencji sprzętu komputerowego. Łatwiej niż branże jest więc wymienić obszary, którymi mogą się zajmować to:

ECM – obieg dokumentów

BI – Budżetowanie i analiza danych

CRM – relacje z klientami

SCM – obsługa zakupów

HR – portal pracownika

ERP – zarządzanie zasobami.