Czy 10 minut w solarium odpowiada kilku godzinom na słońcu? Fakty i mity na temat sztucznej opalenizny

Jak się bezpiecznie opalać na solarium?

W swoim pierwotnym założeniu solarium miało gwarantować szybką i bezpieczną opaleniznę bez ryzyka poparzeń. Lampy, w przeciwieństwie do słońca, emitowały bowiem wyłącznie promienie UVA, które uważano za mniej szkodliwe dla skóry niż UVB. Nie da się jednak ukryć, że zbyt duża dawka promieniowania lub opalanie w solarium bez odpowiedniego przygotowania może okazać się równie niebezpieczne jak nadmierne przebywanie na słońcu – przede wszystkim przyspieszyć starzenie się skóry, ale także zwiększyć ryzyko niektórych chorób. Ile minut powinno się zatem spędzać w solarium i kiedy najlepiej wychodzi po nim opalenizna? Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę, że istnieją dwa sposoby na sztuczne uzyskanie ciemniejszego odcienia skóry, czyli solarium natryskowe i leżące. To pierwsze polega na spryskaniu ciała przy użyciu specjalnego urządzenia, aż do momentu uzyskania odpowiedniego koloru. Zabieg trwa około 15 minut, a efekty opalania natryskowego powinny utrzymać się przez 7-10 dni. Druga możliwość to klasyczne solarium leżące, czyli spędzenie od kilku do kilkunastu minut na łóżku opalającym pod specjalną lampą (dla porównania uzyskanie podobnego efektu na słońcu zajmuje około 2 godzin). Jak opalać się w solarium leżącym? W trakcie korzystania z łóżka zwracaj uwagę na to, aby promienie rozprowadzały się równomiernie – nie trzymaj złączonych palców rąk czy ramion blisko siebie, co jakiś czas zmieniaj pozycje, a także pamiętaj o zdjęciu biżuterii. Na dzień przed zabiegiem koniecznie przeprowadź peeling (na świeżym naskórku opalenizna będzie ładniejsza i trwalsza), zaś po peelingu nałóż nawilżający lotion do twarzy cerave facial moisturising lotion lub matujący ochronny krem do twarzy ziaja spf 50 .