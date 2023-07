Czy bilety kupowane z dużym wyprzedzeniem są tańsze?

Kiedy kupić bilet? Czy lepiej wcześniej?

Planowanie wakacyjnej podróży może przypominać istny rollercoaster! Przygotowanie, planowanie trasy, wszelkie kwestie organizacyjne i właśnie kupno biletów, czyli coś absolutnie kluczowego, bez czego nie da się w ogóle pomyśleć o wakacyjnym wypadzie. Wiele osób czeka na to do samego końca, korzystając z tzw. promocji last minute, inni - i jest to dość duża grupa - robią wręcz odwrotnie, kupując bilety lotnicze w pierwszym możliwym terminie (tzw. first minute) na długo, długo przed odlotem. Nie wartościując obu tych postaw, trzeba przyznać, że istnieje wiele przesłanek ku temu, by pomyśleć o tym nawet na kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego?

Bez wątpienia, zakup biletów z dużym wyprzedzeniem może zapewnić sporo korzyści nie tylko finansowych, ale i organizacyjnych. To, co najważniejsze - dzięki wcześniejszemu zabukowaniu biletów zyskujemy naprawdę atrakcyjną cenę biletu. Wielu przewoźników oferuje bilety promocyjne, określane jako early bird tickets, znacznie tańsze od standardowych ofert.

Kupując je wcześniej, zyskujemy większy wybór miejsc i rozkładów, co pozwala dostosować plany do własnych preferencji. Z drugiej strony, nie zawsze to dobre rozwiązanie, gdyż linie lotnicze mają różne strategie cenowe, więc nie zawsze możemy być pewni, czy bilet kupiony z wyprzedzeniem rzeczywiście będzie najtańszy. Tym bardziej że na jego cenę wpływa wiele czynników, jak sezonowość, popyt, konkurencja czy aktualne wydarzenia. O czym dodatkowo trzeba wspomnieć to na pewno to, że czasem planowanie podróży na odległy termin może być ryzykowne z powodu zmiany planów. W tej sytuacji zwrot biletu może nie być możliwy, a jeśli tak to może wiązać się to z dodatkowymi kosztami.

Wyszukiwarki tanich lotów - dlaczego warto z nich korzystać?

Żeby więc zwiększyć pewność, że okres, w którym kupujemy bilet, jest najlepszy, warto podjąć pewne działania. Najważniejsze to monitorowanie cen przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi do śledzenia cen biletów. Niezwykle pomocne są tu wyszukiwarki tanich lotów, a jedna z nich - https://www.esky.pl/tanie-loty, zasługuje na szczególną uwagę, bo poza możliwością poszukiwania tanich lotów zyskujemy też dostęp do bogatej bazy noclegowej. Dostępnych jest tu ponad milion obiektów na całym świecie. W ofercie są różne obiekty - hotele, hostele, apartamenty, pensjonaty, domki, zajazd, kwatery itp. Za pośrednictwem portalu można też wykupić ubezpieczenie podróżne.

Korzystanie z wyszukiwarki jest niezwykle intuicyjne - chcemy lecieć do Paryża, przechodzimy więc na stronę docelową https://www.esky.pl/tanie-loty/0/0/ci/par/paryz i analizujemy, jak kształtują się ceny w interesującym nas przedziale czasowym.

Co jest dodatkowo ważne?

Różne okazje i rabaty, z których możemy skorzystać, żeby obniżyć cenę zakupu. Ważne też, by decydować się na elastyczne daty podróży, dzięki czemu zmiana terminu o kilka dni może wpłynąć na duże oszczędności. Ciekawą opcją jest też zakup zbiorowy, zwłaszcza jak planujemy podróż z rodziną lub grupą przyjaciół.

Przechodząc do podsumowania, powiemy, że zakup biletu z wyprzedzeniem rzeczywiście może być opłacalny, ale nie zawsze gwarantuje najniższą cenę. Wiele tu zależy od różnych czynników, dlatego też trzeba je zawsze mieć na uwadze. Na pewno korzystanie z wyszukiwarek tanich lotów tu pomaga, bo zyskujemy w ten sposób dostęp do szeregu różnych ofert, nie tylko dotyczących lotów, ale i noclegów czy ubezpieczeń.