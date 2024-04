Czy kurs pierwszej pomocy jest obowiązkowy w myśl przepisów?

O tym, że apteczka pierwszej pomocy powinna się znaleźć w każdym zakładzie pracy, bez względu na specyfikę, to fakt niezaprzeczalny, jednakże nie ma wytycznych co do jej wyposażenia.

Bezwzględnie, jej zawartość powinna być przemyślana oraz dopasowana do konkretnych warunków i potrzeb, kierując się w myśl zasady, że jest tak użyteczna, jak jej wyposażenie.

W miejscu, gdzie istnieje większe ryzyko urazów czy wypadków, należy apteczkę doposażyć o dodatkowe elementy i akcesoria.

Jeśli zaś chodzi o AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) warto rozważyć jego posiadanie w zakładach pracy. Jako, że jest to urządzenie, które służy do przeprowadzania defibrylacji u osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników.

Kto musi ukończyć kurs pierwszej pomocy – pracownik czy pracodawca?

Szkolenia można organizować w formie online z odpowiednimi certyfikatami

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy to podstawa, którą powinien posiadać każdy, zważywszy iż zasadę tę reguluje prawo (zgodnie z kodeksem karnym za nieudzielenie pomocy grozi kara pozbawienia wolności). To także satysfakcja dla nas samych.

Warto więc, aby pracodawca zorganizował szkolenie z pierwszej pomocy, podczas którego zarówno on i wszyscy pracownicy nauczą się podstaw ratownictwa, gdyż szkolenia w ramach BHP, odbywające się przy okazji zatrudnienia, zawierają minimum wiedzy.

Jako, że nie ma prawnego obowiązku szkolenia wszystkich pracowników (z wyjątkiem publicznych i niepublicznych szkół i placówek) z zasad udzielania pierwszej pomocy, to nabycie tych umiejętności na pewno zminimalizuje ryzyko skutków wypadków, stwarzając miejsce pracy bardziej bezpiecznym.