Czy nad kapitanem reprezentacji Polski zbierają się czarne chmury w Barcelonie?

Portale sportowe regularnie donoszą o czarnych chmurach nad Polakiem w Barcelonie. Statystyki piłkarskie są nieubłagane – to najsłabszy sezon Roberta od wielu lat. Ponadto Polakowi ostatnio ma się podobno nie układać w klubie, a władze coraz częściej rozważają jego wymianę na kogoś innego. Czy jest w tym ziarno prawdy? A może to tylko plotki, które zawsze pojawiają się, kiedy potknie się ktoś cieszący się tak dużym zainteresowaniem?

Dlaczego ostatnio jest tak głośno o problemach Polaka?

Robert Lewandowski w ostatnich meczach nie zachwycał. Po wspaniałych ostatnich sezonach w Bayernie, gdzie przyzwyczaił do tego, że dosłownie deklasował innych napastników, wszyscy oczekują, że w Barcelonie będzie podobnie. Dlatego wystarczy kilka meczów bez bramek i wszyscy na Robercie wieszają psy. Niestety tak wygląda sport.

Oliwy do ognia dodał mecz z odwiecznym rywalem – Realem Madryt w półfinale Pucharu Króla, gdzie FC Barcelona przegrała aż 0:4, a Robert Lewandowski nie tylko nie błyszczał, jak się od niego oczekuje, ale po prostu grał słabo. Straty piłek, zmarnowane okazje przy wyniku 0:0 – wielu ekspertów to właśnie w Polaku doszukuje się największego problemu tego spotkania. W końcu jak to bywa w piłce nożnej, gdyby Robert otworzył wynik na 1:0 dla Barcelony, wszystko mogło potoczyć się zupełnie odwrotnie.

W tak potężnych klubach, jak FC Barcelona przykłada się szczególną uwagę nie do lokalnej ligi a wyników w turniejach, a w tych Barcelona w aktualnym sezonie po prostu sobie nie radzi. Porażka w lidze mistrzów i koniec turnieju na etapie grupy to jeden z najgorszych wyników drużyny w ostatnich latach.

Całkowicie odwrotna sytuacja w lidze

Jak już wspomnieliśmy, można grać najlepiej na świecie, ale jedno potknięcie wystarczy, żeby wylała się fala krytyki. Mimo że Lewandowski ma najsłabszy wynik strzelonych bramek od sezonu 2013/2014 (przenosiny do Bayernu Monachium), bo strzelił „jedyne” 17 goli w La Liga, to i tak prowadzi nad Karimem Benzemą w klasyfikacji królów strzelców.

Barcelona prowadzi w tabeli La Liga i po 27 spotkaniach ma na swoim koncie 23 wygrane, 2 remisy i 2 przegrane, co daje łącznie 71 punktów – o 12 więcej od Realu Madryt, który jak na razie ma rozegrany jeden mecz więcej. Utrata prowadzenia jest praktycznie niemożliwa, więc pod tym względem można stwierdzić, że Katalończycy zdeklasowali wszystkie inne hiszpańskie drużyny. Robert nie błyszczy, jak to robił przez lata w Bundeslidze, ale wynik robi wrażenie.

Cień Leo Messiego może przeszkodzić Lewandowskiemu powrót do świetności

Fani Barcelony mają w pamięci wspaniałe występy swojego ukochanego Lionela Messiego. Argentyńczyk co roku strzelał ogromną liczbę bramek i po jego odejściu żaden z napastników nawet nie zbliżył się do jego wyniku. Szansę miał jedynie Lewandowski, który osiągał podobne liczby w Bayernie (średnio 30+ goli na rok w samej Bundeslidze). Dlatego 17 goli może bycz rozczarowaniem, ale warto cofnąć się do roku 2014, kiedy to Robert, który był na fali po rozgrywkach w Dortmundzie i w pierwszym roku gry w Bayernie również zakończył sezon z 17 golami, aby później praktycznie nie schodzić z liczby 30 bramek w lidze. Tutaj jednak dochodzi wiele dodatkowych kwestii jak słaby występ z Czechami, czy wspomniany Puchar Króla.

Coraz częściej mówi się także o powrocie Messiego do Barcelony. Gdyby Argentyńczyk rzeczywiście miał na nowo grać w swoim pierwszym klubie, to z pewnością Polak zostałby odsunięty na boczny tor i nie błyszczałby już tak, jak się tego od niego oczekuje. W takim wypadku prędzej czy później musiałby się przenieść do innego europejskiego klubu, ale to już z pewnością nie byłby zespół pokroju FC Barcelony…