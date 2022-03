Czy posiadanie własnej strony internetowej w 2022 jest warunkiem koniecznym?

Strona internetowa to najtańsza forma marketingu

Kiedyś nie wyobrażaliśmy sobie stworzenia biznesu bez posiadania wizytówek czy ulotek, albo plakatów. Reklama w radio, telewizji czy gazecie była marzeniem każdego przedsiębiorcy. Dzisiaj wszystkie te formy reklamy można zastąpić jedną rzeczą – Internetem. Strona internetowa to praktycznie darmowa (nie licząc kosztów domeny) forma reklamy. Możemy się na niej zaprezentować z jak najlepszej strony, przedstawić swój produkt i usługę, wstawić zdjęcia, filmiki i wszystkie inne formy promocji.

Bez strony internetowej nie będziemy widoczni w wyszukiwarce Google, a według wielu osób jeżeli kogoś nie ma w Googlach, to po prostu nie istnieje. Odpowiedni dobór słów kluczowych pozwoli nam na wysoką pozycję po wpisaniu przez klienta odpowiedniego hasła w wyszukiwarce, a tego nie zastąpi żaden tradycyjny marketing.

Ułatwiony kontakt dla Klienta

Strona internetowa zazwyczaj służy nie tylko jako źródło informacji dla potencjalnego klienta, ale też jako forma kontaktu. Coraz rzadziej korzystamy z telefonu - wolimy wysyłać maile, wypełnić formularz albo wysłać wiadomość przez Messengera. Dlatego jeżeli nie ma nas w Internecie, wielu klientów może do nas po prostu nie trafić – w końcu rzadko kto posiada jeszcze książkę telefoniczną.

Strona internetowa zapewnia firmie wiarygodność

Pomyślmy o swoim zachowaniu kiedy ktoś nam powie o jakiejś firmie. Pierwsze co robimy? Wpisujemy jej nazwę w Google. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedniej strony, stwierdzamy że na pewno źle usłyszeliśmy albo firma już się zamknęła. Zazwyczaj nie przychodzi nam do głowy, że współczesna firma, organizacja czy producent mógłby nie mieć strony internetowej. Taki brak wydawałby nam się bardzo podejrzany – dopiero zaczynają i nie stać ich na stronę? Nie potrafią jej stworzyć? Każda odpowiedź na te pytania stawia firmę w złym świetle. Brak strony oznacza, że albo jesteśmy nieprofesjonalni, albo mamy coś do ukrycia.

Własna strona internetowa jest jednym z najważniejszych narzędzi budujących wiarygodność danej działalności. W ten sposób klient może znaleźć na przykład opinie innych zadowolonych klientów czy użytkowników, co znacznie zwiększy jego zaufanie do marki. Może zapoznać się z jej portfolio, zobaczyć zdjęcia i filmy, znaleźć cennik, porównać go z innymi firmami. Wszystkie te aspekty zwiększają zaufanie klienta, które często przekłada się na jego wybór.

Ile kosztuje strona internetowa?

Za własną witryną przemawiają jeszcze jej niskie koszty. Dzięki wielu dostępnym narzędziom (WordPress, Joomla) możemy ją stworzyć nawet sami. Nie musi być wcale skomplikowana, może to być nawet strona one page, na której klienci znajdą podstawowe informacje. Oprócz kosztów domeny oraz hostingu (ok. 200 złotych/rok) utrzymanie takiej strony nie wymaga od nas żadnego wkładu finansowego.

Jeżeli chcemy żeby stworzeniem strony zajęli się profesjonaliści, to koszty strony internetowej również nie będą wysokie w porównaniu do innych form marketingu. Tworzenie stron internetowych w Gdańsku to broszka agencji interaktywnej Devispace. Zajmuje się ona tworzeniem stron internetowych, sklepów on-line, pozycjonowaniem stron, reklamą i identyfikacją wizualną. Szeroki zakres usług pozwala na kompleksową obsługę klientów z różnych branż.

Czy da się więc prowadzić działalność bez strony internetowej?

W teorii - tak. Jeżeli nasza baza klientów jest bardzo mała i lokalna, jeżeli są to tylko osoby starsze albo jeżeli mamy monopol w danej branży i nie planujemy ekspansji w inne regiony. Jeżeli jednak zależy nam na klientach z różnych grup wiekowych i z różnych rejonów Polski, to posiadanie strony internetowej jest koniecznie. Jest to po prostu o wiele bardziej opłacalna opcja w porównaniu z tradycyjnymi metodami marketingu. Po co projektować ulotki, plakaty, płacić za reklamy w radio, na billboardach, jeżeli to wszystko można zastąpić dobrze skonstruowaną stroną internetową i zaplanowanym SEO? O wiele więcej ciekawej treści na ten temat znajdziesz na blogu agencji Devispace.