Czy usuwanie zęba boli?

Wyrywanie zębów jest dość inwazyjnym zabiegiem, który ma wpływ nie tylko na nasz wygląd, ale również na funkcjonowanie zgryzu oraz jego układ. Dlatego też stomatolodzy starają się uratować i skutecznie leczyć każdy ząb stały.

Niemniej jednak gdy jest on bardzo zniszczony przez próchnicę co wyklucza choćby możliwość leczenia kanałowego usuwanie zębów jest zabiegiem, który może uchronić pozostałe zęby oraz wykluczyć ryzyko zakażenia.

Bardzo częstą procedurą jest również usuwanie ósemki, czyli ostatniego zęba w szczęce lub żuchwie. Zdarza się bowiem, że zęby te nie wyrzynają się prawidłowo lub nie mieszczą w łukach, przez co mogą powodować rozwój wad zgryzu.

Jak wygląda zabieg wyrywania zębów?

Zabieg usunięcia zęba zaczyna się od podania leku znieczulającego. Znieczulenie miejscowe podawane jest za pomocą zastrzyku, nie jest on jednak bolesny. Następnie lekarz zrywa więzadło otaczające ząb, przy użyciu kleszczy doprowadza do zwichnięcia zęba oraz usunięcia go z zębodołu. Kolejnym etapem jest dokładne oczyszczenie rany. Może ona również wymagać założenia szwów. Czas trwania zabiegu zazwyczaj nie przekracza kilkunastu minut.

Czy wyrywanie zęba boli?

Przejdźmy jednak do odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule. Czy wyrywanie zęba boli? Jak wspominaliśmy, jest to zabieg przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu podczas ekstrakcji pacjent nie odczuwa dolegliwości bólowych. Może jednak odczuwać uczucie nacisku, napierania czy rozpierania podczas zabiegu. Może również towarzyszyć mu nieprzyjemny dźwięk.

Warto jednak nadmienić, że w przypadku gdy mamy do czynienia z opuchlizną oraz wysiękiem ropnym działanie leku znieczulającego może okazać się nieskuteczne a pacjent odczuwać będzie ból w czasie zabiegu. Dlatego też w dobrych gabinetach stomatologicznych zabiegu nie przeprowadza się do czasu wyleczenia zakażenia odpowiednio dobranym antybiotykiem.

Po zabiegu pacjent może odczuwać dolegliwości bólowe o umiarkowanym stopniu. Najczęściej łagodzi się je za pomocą dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Pomocne są również chłodne okłady, które skutecznie zmniejszają obrzęk i nieprzyjemne dolegliwości.

Podsumowując, usuwanie zębów to ostateczność i dobrzy specjaliści starają się unikać jego przeprowadzania tak długo, jak dostępne są inne metody leczenia. Niemniej jednak musimy mieć świadomość, że czasem nie ma innego wyjścia. Na szczęście, ryzyko konieczności usunięcia zębów możemy zmniejszyć dbając o prawidłową higienę oraz regularne wizyty w gabinecie dentystycznym. Jeśli będziemy leczyć niewielkie ubytki oraz dbać o profilaktykę zęby pozostaną w dobrym stanie przez długi czas.

Artykuł powstał przy współpracy z gabinetem stomatologicznym IMPLANTIS z Krakowa.