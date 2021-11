Czy warto kupić szczoteczki soniczne Oclean?

Już jako małe dzieci poznajemy właściwą technikę mycia zębów i uczymy się, jak ważne jest systematyczne dbanie o prawidłową higienę jamy ustnej. Jeszcze kilkanaście lat temu prym wiodły szczoteczki manualne, które wraz z rozwojem technologii coraz chętniej zaczęły być zastępowane przez urządzenia elektryczne. Obecnie, niesłabnącą popularnością cieszą się szczoteczki soniczne - zwłaszcza nowoczesne modele opracowane przez markę Oclean. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czym wyróżniają się szczoteczki soniczne tej marki oraz dlaczego warto je kupić!

Jak działa szczoteczka soniczna?

Szczoteczka soniczna zawdzięcza swoje działanie falom dźwiękowym, które wprawiają włosie w ruch wymiatająco-pulsacyjny, generujący w naszej jamie ustnej mikroskopijne bąbelki. Powstają one z mieszaniny pasty, śliny oraz wody i przedostają się do wszelkich wąskich szczelin, do których nie dosięga włosie nawet najlepszej szczoteczki. Urządzenie soniczne wyróżnia się niezwykle wysoką częstotliwością ruchów na minutę – może być ich nawet 42 000. Warto wiedzieć, że im więcej ruchów w ciągu minuty wykonuje szczoteczka, tym skuteczniej myje nasze zęby.

Szczoteczki soniczne Oclean

Początkowo produkty marki Xiaomi, twórcy akcesoriów przeznaczonych do higieny jamy ustnej Oclean, można było zakupić wyłącznie wysyłkowo. Produkty te zyskały jednak wielu fanów na całym świecie sprawiając, że słynny chiński koncern zdecydował się otworzyć autorskie sklepy stacjonarne w wielu krajach, w tym w Polsce. Podstawą ogromnego sukcesu tej marki jest fakt, że za niewielkie pieniądze możemy zakupić wysokiej jakości szczoteczki soniczne oraz inne akcesoria do pielęgnacji jamy ustnej. Wciąż jednak można wygodnie zakupić wybraną szczoteczkę nie wychodząc z domu, za pośrednictwem strony oficjalnego polskiego dystrybutora marki pod adresem https://oclean.pl.

Dlaczego szczoteczki Oclean są wyjątkowe?

Zdecydowanie znakiem rozpoznawczym tej marki są nowoczesne produkty, których działanie oparte jest na zastosowaniu zaawansowanej technologii. Szczoteczki soniczne Oclean posiadają wiele programów czyszczących oraz dodatkowych funkcji, poprawiających komfort ich użytkowania. Umożliwia to personalizację urządzenia, dzięki czemu szczoteczka będzie idealnie dopasowana do naszych oczekiwań oraz stanu jamy ustnej.

Szczoteczki marki Oclean wyposażone są także w sensory kontrolujące siłę nacisku głowicy na powierzchnię zębów, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom szkliwa oraz podrażnieniom dziąseł. Dzięki specjalnie dedykowanej aplikacji na smartfona, która udzieli nam wielu cennych wskazówek dotyczących właściwej profilaktyki jamy ustnej, z łatwością opanujemy tą czynność do perfekcji, śledząc jednocześnie swoje postępy.

Kolejną zaletą tych urządzeń jest wyjątkowo wytrzymała bateria – po pełnym naładowaniu akumulatora, możemy na 30 dni zapomnieć o tej czynności. Jest to bardzo wygodne zwłaszcza podczas podróży, gdyż nie musimy martwić się dodatkowym bagażem oraz koniecznością dostępu do prądu.

Najlepsze modele szczoteczek Oclean

W ofercie marki znajduje się wiele różnorodnych modeli szczoteczek, dzięki czemu każdy z łatwością wybierze odpowiednie urządzenie dla siebie. Niektóre z nich jednak zyskały szczególną popularność, ze względu na swoje wyjątkowe cechy.

Oclean X Pro i Oclean X Pro Elite

Są to dwa najbardziej zaawansowane technologicznie modele szczoteczek, wyposażone w kolorowy, dotykowy wyświetlacz. Umożliwia on zmianę programu czyszczącego, a nawet sprawdzenie aktualnego stanu pogody oraz bieżącej daty. Wbudowany sensor będzie stać na straży prawidłowego nacisku, jaki wywieramy na zęby podczas mycia, a aplikacja zasugeruje nam najlepsze sposoby czyszczenia jamy ustnej.

Oclean Air

Jest to najlepszy model dla dzieci oraz osób starszych, które mają problem ze stabilnym utrzymaniem szczoteczki. Wyróżnia się on poręczną i lżejszą konstrukcją, dzięki czemu dobrze sprawdzi się również w podróży. Szczoteczka ta posiada aż 100 programów czyszczących do wyboru oraz tak jak pozostałe modele, czujnik nacisku na powierzchnię zębów.