Czy warto kupić używaną suknię ślubną?

Używana suknia ślubna – tak czy nie?

W teorii używana suknia ślubna jest zdecydowanie tańsza. Ale jak prześledzi się oferty, to okazuje się, że cena wcale nie jest dużo niższa, bo często to zaledwie 20-30%. O ile w przypadku zakupu obuwia w sklepie jest to spora promocja, to tutaj już nieszczególnie, w końcu jest to używana suknia, a jej właścicielka przecież już jej nie założy. W takim przypadku cena wydaje się naprawdę wygórowana. Oczywiście pojawia się też problem uszkodzeń. Często podczas wesela młode panie ściągają szpilki i szaleją na parkiecie na bosaka, a przez to dochodzi do uszkodzeń sukni – w końcu często ktoś nadepnie przy tańcu. A więc dodatkowo używana suknia może być uszkodzona. Płacenie 70% wartości nowej sukni, za kreacje używaną i nieco uszkodzoną nie ma wielkiego sensu. To zwyczajnie się nie opłaca. Do tego dochodzi jeszcze problem z czyszczeniem sukni. Wiadomo, że po imprezie idealnie czysta nie będzie. Jednak część sprzedających jej nie czyści i uważa, że to leży w gestii nowej kupującej, ale potem może się okazać, że niektórych zabrudzeń nie można usunąć. Zatem to jakby wyrzucanie pieniędzy w błoto.

Inne problemy z używanymi sukniami ślubnymi

Jeżeli sądzicie, że to jedyne problemy jakie mogą Was spotkać przy zakupie używanej sukni ślubnej, to jesteście w błędzie. Niestety kolejnym problemem jest rozmiarówka. To, że suknia ma rozmiar 38 niekoniecznie oznacza, że pasować będzie na Was, nawet, gdy nosicie taki rozmiar. Każda kobieta ma inną figurę, a przez to na jednej suknia będzie wyglądała idealnie, a na drugiej już niekonicznie. Wiadomym jest, że jeżeli suknia jest szyta na miarę, to zapewne kupując używaną będzie Was czekać przeróbka. A to wiąże się z kolejnymi kosztami, które nie są małe. Może też okazać się, że krawcowa będzie mieć problem z przerobieniem sukni tak, by nie straciła swojego fasonu. Można więc powiedzieć, że kupując używaną suknię wcale nie zaoszczędzicie i czeka Was wiele zachodu, choćby z jej przerabianiem. Kupić używaną suknię można wtedy, gdy właścicielka sprzedaje ją za góra 1/3 ceny. Wydaje się, że taka cena jest uczciwa, bo przecież drugi raz już jej nie założy. Ale z punktu prawa rynkowego cena wydaje się za niska. Tyle tylko, że suknie ślubne w klasyczne prawa rynkowe się nie wpisują.

Na jakie rozwiązanie lepiej postawić?

Jeżeli marzycie o konkretnej sukni ślubnej, ale jej cena jest wysoka, to macie pewną, całkiem dobrą możliwość zaoszczędzenia. Jak to zrobić? Tutaj polecamy Wam wyprzedaż sukni ślubnych. Zamiast kupować na ostatnią chwilę zdecydowanie lepiej zamówić ją z wyprzedzeniem i to nawet jeżeli pochodzi z nieco starszej kolekcji. W ten sposób zaoszczędzicie naprawdę sporo. A przy tym będziecie mogły cieszyć się wymarzoną kreacją. Nie zostawiajcie więc zakupów na ostatnią chwilę i kupcie suknie nawet z rocznym wyprzedzeniem. Choć i tak może pojawić się problem. Musicie uważać, aby nie przytyć.

A może szycie na miarę u krawcowej?

W sumie można znaleźć tanie suknie ślubne, które są stylowe. Trzeba przede wszystkim wybrać dobry salon, w którym ceny nie są windowane. A jeżeli macie znajomą krawcową, to możecie jej zlecić uszycie sukni. Na pewno będzie taniej. A jeżeli macie same do tego dryg, to nic nie stoi na przeszkodzie, by tego spróbować – ale tylko pod warunkiem, że już szyłyście kreacje wieczorowe.