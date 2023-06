Czy warto kupować auta poleasingowe?

Jak budować pozytywny wizerunek firmy?

Co jest najważniejsze w prowadzeniu firmy? Większość świadomych przedsiębiorców z całą pewnością wskazałoby na pomysł, wizję, misję, zaangażowanie, determinację, profesjonalizm, silny zespół - i choć wszystkie te czynniki są niezwykle ważne, nie wszyscy pamiętamy na co dzień o wizerunku firmy, który może mieć kluczowy wpływ na to w jaki sposób zostanie odebrane przedsiębiorstwo przez osoby, będące tak zwanymi “potencjalnymi klientami”. Pojęcie samego w sobie wizerunku może kojarzyć się z budowaniem marki, kreowaniem strategii oraz szeroko pojętym “PR” - czy jednak aby na pewno dokładnie to oznacza? Jak się okazuje, wizerunek firmy to coś znacznie więcej niż estetycznie wykonany baner, ciekawa ulotka czy nawiązanie współpracy z celebrytą. Co stoi za pojęciem wizerunku danego przedsiębiorstwa?