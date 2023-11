Czy warto kupować firany i zasłony przez internet? Sprawdzamy

Dlaczego warto kupować zasłony i firany online?

Przede wszystkim wybór firan i zasłon w sieci jest ogromny. Przykładem jest oferta e-sklepu https://www.arthomedesign.pl/. Znaleźć tam można m.in. nowoczesne firany panelowe, firany makarony, zasłony gotowe, rolety rzymskie czy akcesoria do firan. W jednym miejscu zaopatrzyć się więc można we wszystko to, co jest potrzebne do kompleksowej dekoracji okna.

Oczywiście na tym nie koniec zalet zakupów przez internet. Ceny oferowane w sklepach online są często o wiele bardziej atrakcyjne niż te w sklepach stacjonarnych. Wynika to z niższych kosztów obsługi takich biznesów. Przy dokonywaniu większych zakupów można niekiedy liczyć na darmową dostawę. Zamówienia realizowane są bardzo szybko. Zakupiony towar trafia pod wskazany adres w ciągu maksymalnie kilku dni roboczych. Wygodniej się nie da!

Czy kupowanie firan i zasłon przez internet jest bezpieczne?

Firany i zasłony można dziś bez problemu kupić przez internet. Wybór jest tak szeroki, że każdy powinien znaleźć to, czego szuka. Wciąż jednak nie brakuje osób, które boją się kupowania tekstyliów przez internet. Czy są to obawy uzasadnione?

Nie da się ukryć, że online najlepiej jest kupować gotowe zasłony i firany. W przypadku okien o standardowych wymiarach jest to banalnie proste. Wystarczy je zmierzyć, a potem znaleźć w ofercie wybranego e-sklepu tekstylia o odpowiednim rozmiarze. Dobra informacja jest taka, że konsument ma zawsze 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Jeśli coś nie przypadnie mu do gustu, może dany produkt odesłać. Otrzyma wtedy zwrot pieniędzy.

Nieco trudniej bywa w przypadku firan i zasłon na zamówienie. Tutaj warto skonsultować się z obsługą klienta. Można też wcześniej zamówić próbki tkanin, aby ocenić je na żywo. Jedno jest pewne – zawsze warto wybierać sprawdzone sklepy internetowe, które mogą pochwalić się szerokim gronem zadowolonych klientów. Takim sklepem jest chociażby wspomniane już ArtHomeDesign.