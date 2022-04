Czy warto kupować zamienniki perfum?

Płacisz za zapach, nie reklamę czy opakowanie

Wysokie ceny perfum od znanych domów mody nie biorą się znikąd. Dużą część kwoty, jaką musimy zapłacić za perfumy, stanowi ozdobny flakon. Fakt, cieszy on oko i zdobi toaletkę, jednak w gruncie rzeczy w żadnym stopniu nie wpływa to na właściwości kosmetyku. Jednak oprócz kosztów produkcji kompozycji oraz opakowania dochodzi jeszcze marketing. Spoty reklamowe puszczane w największych stacjach, czy ogromne bilbordy napędzają sprzedaż, ale są niezwykle kosztowne. A to oczywiście bezpośrednio przekłada się na cenę produktu. Odpowiedniki perfum mają minimalistyczny flakony, co znacznie obniża ich koszt. Producenci zapachów inspirowanych nie inwestują także w międzynarodowe kampanie reklamowe, dzięki czemu płacisz głównie za zawartość butelki, a nie całą otoczkę.

Możesz stworzyć własną zapachową kolekcję

Często na jedną buteleczkę perfum od projektanta trzeba odkładać przez naprawdę długi czas. Dla niektórych wydanie kilkuset, a w niektórych przypadkach nawet kilku tysięcy złotych na kosmetyk, jest niestety nieosiągalnym luksusem. Dlatego właśnie, jeżeli chcesz stworzyć własną kolekcję ulubionych kompozycji, postaw na męskie i damskie perfumy francuskie inspirowane. Dzięki tej zdecydowanie przystępniejszej cenowo opcji możesz zmieniać zapach w zależności od pory roku, okazji czy nawet nastroju. Tak wyrazisz siebie poprzez noszony zapach!

Masz ogromny wybór

Rynek zamienników perfum stale się powiększa. Dzięki temu niemal każdy może znaleźć idealny zapach dla siebie bez wydawania fortuny. Niezależnie od tego, czy preferujesz bardziej orientalne, czy może cytrusowe i lekkie zapachy, z pewnością nie rozczaruje Cię ilość produktów do wyboru. Poza tym kompozycje inspirowane są zazwyczaj dostępne we flakonach o różnej pojemności. Jeśli nie jesteś pewna czy zapach zostanie Twoim ulubieńcem na dłużej, wybierz mniejsze opakowanie. Kiedy już znajdziesz swój wymarzony zapach, możesz wybrać większe opakowanie, które zdecydowanie bardziej się opłaca. Niezależnie od opcji na jaką się zdecydujesz, ceny zamienników będą bardzo atrakcyjne, dlatego można śmiało testować.

To doskonały pomysł na prezent

Zamienniki doskonale sprawdzą się, jeżeli chcesz obdarować kogoś bliskiego. Mają minimalistyczne, ale eleganckie flakony, a ilość opcji pozwala dopasować zapach niemal dla każdego. A co jeśli nie wiesz jakie perfumy wybrać? W takim przypadku warto postawić na zamienniki najbardziej znanych i lubianych kompozycji. Zdecydowanie zmniejszy to prawdopodobieństwo kupienia nietrafionego zapachu. Cenioną i bardzo uniwersalną kompozycją dla panów jest np. Sauvage od Diora.