Czy warto wziąć pożyczkę online w okresie przedświątecznym?

Jeśli nie mamy oszczędności, to często domknięcie grudniowego budżetu domowego wręcz graniczy z cudem. Świąteczne wydatki bywają naprawę obciążające. Tutaj pojawia się pytanie - co zrobić, gdy następna wypłata w pracy będzie dopiero w pierwszych dniach stycznia, a my potrzebujemy dodatkowego zastrzyku gotówki już w grudniu?

Czy dodatkowy zastrzyk gotówki to dobry pomysł

Odpowiedź jest prosta. Potrzebne środki możemy po prostu pożyczyć, a przedświątecznych ofert kredytowych jest bardzo dużo. Znajdziemy je zarówno w tradycyjnych bankach, jak i u pożyczkodawców pozabankowych. Niestety, aby otrzymać kredyt w banku, trzeba spełnić szereg surowych wymogów stawianych kredytobiorcom. Liczy się nie tylko wysokość naszych zarobków, ale także rodzaj umowy, na jaką jesteśmy zatrudnieni, nasza historia kredytowa, a nawet wysokość naszych codziennych wydatków.

Ponadto pożyczkę w banku możemy zaciągnąć wyłącznie w dni robocze, a niekiedy pieniądze potrzebne są nam natychmiast np. w weekend. Na szczęście z pomocą przychodzą szybkie pożyczki online udzielane przez internet, w tym również chwilówki. Choć ten rodzaj pożyczek nie cieszy się dobrą sławą, to jednak może okazać się dobrą i wcale nie drogą opcją.

Nie obawiajmy się pożyczek udzielanych online. Jeśli znajdziemy dobrą ofertę i spłacimy zobowiązanie w wyznaczonym terminie, to będzie to dla nas w pełni bezpieczne rozwiązanie. Sprawdź, dlaczego warto wziąć pożyczkę online w okresie przedświątecznym.

Jak wybrać najlepszą ofertę pożyczki internetowej?

Pożyczk na święta wcale nie musi być drogą pożyczką. Wszystko zależy od oferty. W okresie przedświątecznym pożyczkodawcy prześcigają się z bardzo korzystnymi dla klientów ofertami pożyczkowymi. Możemy wśród nich znaleźć takie jak pożyczka na dowód, pożyczka bez BIK, chwilówka dla każdego, pożyczki domowe, czy nawet chwilówka za darmo - https://www.gopozyczka.pl/pozyczki/pozyczka-za-darmo/.

To, jakim oprocentowaniem będzie obciążona pożyczka, jest ściśle uzależnione od oferty. Już na kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia zaczynają się masowo pojawiać korzystne oferty kredytowe z obniżonym oprocentowaniem lub wydłużonym terminem spłaty. Znajdziemy je i porównamy ze sobą w bardzo prosty sposób, korzystając z internetowych narzędzi finansowych takich jak ranking chwilówek oraz porównywarka chwilówek.

Oferty firm udzielających pożyczki pozabankowe online

Przyjrzyjmy się dokładniej co najmniej kilku ofertom i wybierzmy najlepszą dla siebie.

Trzeba pamiętać, że wysokość oprocentowania pożyczki w znacznej mierze zależy od jej rodzaju. Będzie ono znacznie wyższe w przypadku chwilówek bardziej ryzykownych dla pożyczkodawcy, czyli takich, które mogą zaciągnąć również osoby zadłużone czy z kiepską historią kredytową. Zazwyczaj firmy tego typu nie sprawdzają historii kredytowej klienta w BIK, mogą natomiast zweryfikować jego dane za pośrednictwem baz i rejestrów dłużników.

Oczywiście jest także sporo prywatnych firm pożyczkowych, które sprawdzają historię kredytową swoich klientów. Tutaj możemy liczyć na niższe oprocentowanie chwilówki. Taka pożyczka jest bardzo atrakcyjna dla wielu osób, które nie mają złej historii w BIK, ale na przykład mają niewielkie zarobki, czy pracują na umowy cywilno- prawne, co bardzo utrudnia uzyskanie kredytu w tradycyjnym banku.

Bez wątpienia najkorzystniejszymi pożyczkami świątecznymi są darmowe chwilówki. Pożyczka za darmo, czy to możliwe? Okazuje się, że tak! W takich ofertach wcale nie ma żadnych haczyków, czy ukrytych zapisów. Prawdą jest jednak to, że nie są one dostępne dla każdego. Darmowa pożyczka świąteczna to oferta skierowana wyłącznie do nowych klientów, którzy jeszcze nigdy nie korzystali z chwilówek. Jeśli więc po raz pierwszy planujesz zaciągnięcie szybkiej pożyczki przez Internet to zdecydowanie warto poszukać właśnie takiej oferty. Na spłatę takiej pożyczki będziemy mieli od 30 di nawet 60 dni.

Szybkie pożyczki internetowe za darmo nie są obarczone żadnym oprocentowaniem ani kosztami dodatkowymi, ale oczywiście tylko pod warunkiem, że spłacimy zobowiązanie w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobimy, to promocja automatycznie przestanie obowiązywać i zastaniemy obciążeni oprocentowaniem za cały okres trwania pożyczki oraz wieloma opłatami dodatkowymi i kosztami monitów związanymi z przekroczeniem terminu spłaty i uruchomieniem procesu windykacji. Dlatego bardzo się pilnujmy i koniecznie oddajmy chwilówkę na czas, wówczas naprawdę będzie to darmowa pożyczka.

Jak wnioskować o internetową pożyczkę świąteczną?

Wnioskowanie o świąteczną pożyczkę jest bardzo proste. Pożyczka czy chwilówka online to rodzaj pożyczki, którą możemy uzyskać przez 7 dni w tygodniu o dowolnej porze całkowicie przez Internet. Na stronie internetowej pożyczkodawcy wypełniamy po prostu krótki wniosek pożyczkowy, w którym podajemy dane osobowe z dowodu osobistego, a także numer naszego konta bankowego, na który otrzymamy pożyczoną kwotę. Wniosek jest naprawdę bardzo krótki i prosty. Nie ma w nim mowy o żadnych niewygodnych pytaniach. Oczywiście nie zostaniemy również poproszeni o zaświadczenie, ani nawet oświadczenie o zarobkach od pracodawcy.

Weryfikacja naszego wniosku potrwa zaledwie kilka minut. Jeśli wybraliśmy chwilówkę bez BIK, to poczekamy jedynie na weryfikację naszej tożsamości, co pożyczkodawca może robić za pomocą przelewu weryfikacyjnego na nasze konto bankowe lub za pomocą specjalnej aplikacji do weryfikacji tożsamości- skorzystanie z niej umożliwia już wielu pożyczkodawców.

Z kolei, jeżeli wnioskujemy o szybką pożyczkę online w firmie pożyczkowej, które sprawdza swoich klientów w BIK, to musimy uzbroić się w dodatkowe kilka minut cierpliwości, aż nasz wniosek zostanie zweryfikowany.

Po otrzymaniu decyzji kredytowej pieniądze trafią na nasze konto w banku bardzo szybko, bo z reguły nie dłużej niż po 15 minutach.

Pożyczka domowa dla osób starszych

Co zrobić, jeśli nie możemy lub nie chcemy zaciągnąć chwilówki świątecznej przez Internet? Ten problem często dotyczy osób starszych, których emerytura lub renta jest zbyt niska, aby spełniły wymagania kredytowe stawiane przez tradycyjne banku, lub których historia kredytowa nie wygląda najlepiej. Na szczęście pożyczkodawcy pozabankowi nie zapominają o takich osobach i mają w swojej ofercie chwilówki domowe.

Świąteczna chwilówka do domu nie różni się pod względem formalnym od chwilówek udzielanych przez Internet. Podobne jest oprocentowanie i wymagania stawiane kredytobiorcom. Jedynie cała procedura podpisania umowy pożyczkowej oraz wypłaty pieniędzy, a później także spłata pożyczki odbywa się nie online, a osobiście podczas wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w naszym domu.

Wielu seniorów chętnie korzysta właśnie z takiej formy pożyczki, ponieważ czują się pewniej i bezpieczniej, gdy mogą o wszystko zapytać osobiście konsultanta pożyczkowego i rozwiać wszelkie swoje wątpliwości.

W przypadku pożyczek domowych również znajdziemy oferty wymagajcie weryfikacji naszej historii w BIK oraz takie, z których możemy skorzystać bez weryfikacji w BIK. Warto w tym przypadku jeszcze przed podpisaniem umowy, dokładnie zapoznać się z harmonogramem spłaty pożyczki i sprawdzić czy koszty pożyczki nie są zbyt wysokie.

Czy pożyczka online na święta to dobry pomysł?

Tak, jeśli nie mamy możliwości pożyczenia potrzebnych nam środków z innego źródła, to skorzystanie z pożyczki pozabankowej nie jest wcale złym rozwiązaniem. Oczywiście, zanim to zrobimy, zastanówmy się dobrze, czy oby na pewno nie poradzimy sobie ze świątecznymi wydatkami bez konieczności zadłużania się. Przeanalizujmy też swoją sytuację finansową i skalkulujmy, czy na pewno będziemy w stanie spłacić pożyczkę online lub chwilówkę na czas. Jeśli tego nie zrobimy, to zastaniemy obciążeni bardzo wysokimi kosztami windykacyjnymi. Jeśli więc mamy wątpliwości co do swojej wypłacalności, to zdecydowanie lepiej zrezygnować z pomysłu zaciągania chwilówki na święta, aby nie popaść w poważniejsze finansowe tarapaty.