Czym charakteryzują się tkaniny gobelinowe?

Tkaniny gobelinowe - czym są?

Gobelin to słowo, które wywodzi się z języka francuskiego. Oznacza dekoracyjny dywan z tkanym wzorem. Określenie to odnosi się do tkaniny wykonanej ze splotu krzyżowego. Gobeliny są gęste i dość ciężkie. Pokryte są ciekawymi wzorami. Początkowo wykonywane były ręcznie, co przekładało się na ich wysoką cenę.

Dostępne dzisiaj w sprzedaży tkaniny gobelinowe bywają zazwyczaj bawełniane lub syntetyczne. Do ich produkcji wykorzystuje się bawełnę, poliester, akryl czy wiskozę. Są to materiały odporne na blaknięcie i zaskakująco miłe w dotyku. Kupić je można np. w sklepie internetowym biotextilsklep.pl.

Zalety i wady tkanin gobelinowych

W dużej mierze tkaniny gobelinowe są trwałe i odporne na uszkodzenia. Cechują się także odpornością na zabrudzenia. Gobeliny wykazują właściwości antystatyczne i nie ulegają rozciąganiu. Nie sprawiają problemów w zakresie utrzymania w czystości. Wyróżniają się dużą uniwersalnością. Nie bez znaczenia jest także ich efektowny design.

Czy zatem tkaniny gobelinowe nie mają żadnych wad? Oczywiście są i pewne minusy. Gobeliny bywają dość ciężkie i nie należą do materiałów najtańszych. Jednak warto czasem zapłacić nieco więcej, aby kupić produkt naprawdę wysokiej jakości.

Jakie zastosowanie praktyczne mają tkaniny gobelinowe?

Tkaniny gobelinowe zazwyczaj wykorzystywane są jako tkaniny obiciowe. Sprawdzają się w tym przypadku doskonale. Są bowiem wytrzymałe i trwałe. Przez długi czas zachowują swój pierwotny wygląd. Trudno o lepszy materiał na obicie sofy czy fotela. Jednak na tym wcale nie koniec, jeśli mowa o praktycznym wykorzystaniu tkanin gobelinowych.

Gobeliny często używane są podczas tworzenia dekoracyjnych poduszek, narzut, serwetek, obrusów i toreb zakupowych. Czasem wykorzystywane są nawet podczas szycia odzieży - płaszczy, sukienek czy narzutek.

Tkaniny gobelinowe to zresztą dość szeroka kategoria produktów. Gobeliny bywają jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Różnić się między sobą gramaturą czy kolorystyką. Do wyboru są gobeliny bardzo kolorowe i te utrzymane w nieco bardziej stonowanej kolorystyce. Bez problemu można więc znaleźć odpowiednią do swoich potrzeb tkaninę.