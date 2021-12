Czym jest beton architektoniczny i jakie ma zastosowania?

Nic dziwnego, że w sztuce istniały nurty, w których ten materiał grał pierwsze skrzypce. Jednakże dzisiaj można sobie pozwolić na zdumiewające efekty również w obrębie swojego własnego domu. Ten artykuł zaznajomi Cię z tym materiałem, a także podpowie, gdzie znaleźć jakościowe projekty.

ABC betonu architektonicznego. Dowiedz się więcej o tej ciekawej formie estetyki!

Beton tego gatunku jest przeznaczony celom dekoracyjnym. Takie przeznaczenie nie wynika jednak ze słabości tego tworzywa. Wręcz przeciwnie; beton architektoniczny gwarantuje osiągnięcie takich samych parametrów pod względem wytrzymałości i trwałości, co zwykły beton. Skąd więc taki przydomek? Wynika on z jego niebanalnego wyglądu. Sam beton był przedmiotem działań artystycznych niektórych modernistów (wymienić można choćby Le Corbusiera). Odznaczano jego surowość, minimalizm i semantyczny industrializm, tym samym ukazując nowe środki urbanistycznych znaczeń. Dotyczyło to jednak jego podstawowej formy, która we współczesnym budownictwie jest w zasadzie wszechobecna. Dziś to nie tylko podstawa konstrukcji i materiał wykończeniowy. Możemy wykorzystać go bowiem w wielu aranżacyjnych celach. To niezwykły sposób na niezwykle kreatywne rozwiązania w firmie, ale także w domach.

Kilka pomysłów aranżacyjnych, w których beton architektoniczny odegra główną rolę

Beton architektoniczny wnosi w aspekt aranżacji wnętrz niebanalne rozwiązania. To niezwykle wymowny w swojej estetyce środek; wielu artystów zachwyca się emanującą z betonowych ścian ascezą. Gładkie lub fakturowane powierzchnie można wykorzystać w tworzeniu na przykład paneli 3D lub 2D. Przykładowy koncept może przewidywać harmonijne wgłębienia lub przeróżne wzory. Wymienić można wzór jodełki francuskiej (Chevron). Przestrzeń zaaranżowana w ten sposób świetnie koresponduje z naturalnymi dodatkami. Uzupełnienie czy to salonu, czy to przedpokoju naturalną zielonością lub drewnianymi i mosiężnymi dodatkami będzie niezwykle wymowne, ale i zwyczajnie piękne. Szereg niezwykle ciekawych inspiracji możesz znaleźć na stronie firmy VHCT, czyli lidera produkcji efektownych konstrukcji z betonu architektonicznego. Znajdziesz u nich nie tylko różne rodzaje paneli, ale także donice, bloczki i atrakcyjne pomysły na płytę tarasową. Postaw na odważną estetykę i nowoczesne rozwiązania!