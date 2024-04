Czym jest drenaż limfatyczny i kto może z niego korzystać?

Drenaż limfatyczny – czym jest?

Jak już wspomniano, jest to specyficzny rodzaj masażu z wykorzystaniem dedykowanego urządzenia. Masażysta w tym celu wykorzystuje aparat do kompresji pneumatycznej, który podaje sprężone powietrze. Celem tego zabiegu jest pobudzenie układu limfatycznego człowieka. W efekcie jeszcze lepiej dystrybuuje on tlen po komórkach, a wraz z nim substancje odżywcze. Przekłada się to na ogólną poprawę samopoczucia pacjenta oraz kondycji jego organizmu. Drenaż limfatyczny wpływa też na zwiększenie elastyczności i jędrności skóry, co daje efekt odmładzający. Warto zwrócić uwagę także na to, że w trakcie zabiegu stymuluje się oczyszczanie organizmu z toksyn czy też zmniejsza obrzęki. Działanie regeneracyjne cenione jest m.in. przez sportowców.

Jak wygląda zabieg?

Drenaż limfatyczny to zabieg, który można wykonywać na całe ciało. Polega on na tym, że mankiety wypełniane są powietrzem, a następnie jest ono wypuszczane partiami, wywołując nacisk struktur naczyniowych i limfatycznych. Wypuszczanie powietrza odbywa się w kontrolowanych odstępach czasu. W trakcie jednego zabiegu wykonuje się kombinację powolnych i różnych ruchów. Wśród nich znajdują się ruchy: okrężne, obrotowe, czerpiące i pompujące. Ich natężenie, rodzaj oraz siła zależą od indywidualnych predyspozycji i potrzeb pacjenta. Decyduje o tym osoba wykonująca masaż. Zastosowanie zmiennych ruchów maksymalizuje stymulację ciała i poprawia efekty wykonywanego zabiegu.