Czym jest łańcuch dostaw i jakie ma znaczenie?

Łańcuch dostaw to pojęcie, z którym spotkał się chyba każdy przedsiębiorca. Jednak – o ile w pewnej mierze rozumiemy to intuicyjnie – doświadczenie mówi, że nie każdy wie dokładnie, czym właściwie łańcuch dostaw jest. Postarajmy się zatem wyjaśnić to pojęcie i przybliżyć zagadnienia, które się z nim wiążą, oraz jak ważna jest optymalizacja łańcucha dostaw dla przedsiębiorstw.

Czym jest łańcuch dostaw – najważniejsze informacje

W dużych przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych procesy związane z produkcją, magazynowaniem, transportem i handlem są złożone, odbywają się wieloetapowo, a poszczególne etapy nierzadko są realizowane w zupełnie innych miejscach, czasami bardzo od siebie oddalonych. Aby to zobrazować, można posłużyć się prostym modelem.

Pewna firma zajmuje się między innymi wytwarzaniem produktu x, który następnie dystrybuowany jest w sieci sklepów w kraju i za granicą. Produkt X nie powstaje oczywiście z niczego. Do jego stworzenia konieczne są surowce A, B i C. Surowce te są oczywiście niezbędne we właściwych dla siebie ilościach. Tak na przykład dostawa większej niż potrzebna ilości surowca A nie spowoduje przyspieszenia produkcji, ale z całą pewnością przyniesie omawianej formie dodatkowe koszty (magazynowanie). Z kolei niewystarczająca ilość tego surowca spowolni całą produkcję, mimo że surowce B i C obecne są we właściwych proporcjach. Aby produkcja mogła przebiegać bez większych zakłóceń, konieczne jest takie zaplanowanie dostaw wszystkich, niezbędnych surowców, żeby każdy z nich trafiał do danego zakładu na czas i we właściwej ilości.

To oczywiście nie wszystko. Zakład ma ograniczone możliwości magazynowania wytworzonego produktu X. Musi być on przemieszczony do konkretnych magazynów, z których następnie dystrybuowany jest do punktów sprzedaży. Aby na sklepowych półkach produkt znajdował się zawsze w odpowiedniej ilości, wszystkie części opisanego układu muszą pracować w sposób niczym niezakłócony. Niezbędne są do tego precyzyjnie zaplanowane transporty, które nazywane są właśnie łańcuchem dostaw. Trzeba jednak wiedzieć, że w rzeczywistości procesy produkcyjne są o wiele bardziej skomplikowane. Jedne surowce są przetwarzane na inne wieloetapowo, a zakłady produkują najczęściej więcej, niż tylko jeden produkt. Sprawia to, że o wiele bardziej skomplikowane są również łańcuchy dostaw.