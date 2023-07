Czym jest magazyn buforowy?

Magazyn buforowy — jaką pełni rolę w logistyce?

Magazyn buforowy to z reguły największy obiekt logistyczny danej firmy. Jego rolą jest składowanie produktów, które dopiero czekają na transport do magazynu wysyłkowego lub odbiorców hurtowych. Najczęściej na jego półki trafiają produkty cieszące się największym popytem, których rotacja pomiędzy magazynami musi przebiegać szybko i bez zakłóceń — dzięki wykorzystaniu dodatkowej przestrzeni buforowej nie grozi nam sytuacja, w której magazyn wysyłkowy zostanie „zalany” towarami ponad jego pojemność oraz możliwości pracowników.

Obiekty buforowe często powstają w bliskiej okolicy zakładów produkcyjnych — w celu zniwelowania dodatkowych kosztów transportu. Jednak z usługi magazynowania buforowego mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy nie mogą sobie pozwolić na utrzymanie własnego magazynu — dodatkową przestrzeń oferuje obecnie wielu operatorów logistycznych, na przykład 3LP. Logistyka kontraktowa w modelu fulfillment, jaką proponuje 3LP (więcej o ich rozwiązaniach znajdziemy na https://3lp.eu/logistyka-kontraktowa/) opiera się m.in. właśnie na wykorzystaniu magazynów buforowych w okresach największego popytu na produkty klientów.

Dlaczego firmy potrzebują magazynów buforowych?

Na włączenie do łańcucha dostaw magazynu buforowego decydują się przede wszystkim największe przedsiębiorstwa, produkujące duże ilości towarów. Dodatkowa przestrzeń magazynowa jest w przypadku takich firm na wagę złota — przekraczająca prognozy ilość zamówień do zrealizowania może bowiem szybko doprowadzić do logistycznego „zatoru” i zatrzymania przepływu towarów. Co, oczywiście, niesie ze sobą olbrzymie straty. Magazyny buforowe mają więc dla rynkowych gigantów strategiczne znaczenie!

Problemy ze zbyt dużą ilością produktów do zmagazynowania i obsługi są typowe dla okresów, w których klienci chętniej wyruszają na zakupy — gorącym czasem dla logistyków jest zwłaszcza końcówka roku, gdy w sklepach królują świąteczne wyprzedaże. W tym okresie niemal każdy producent będzie musiał dostarczyć większą ilość towarów niż zazwyczaj — magazyn buforowy 3LP umożliwi ich składowanie przed wyruszeniem w drogę przez kolejne etapy łańcucha dostaw.

Magazyny buforowe stanowią także swego rodzaju „koło ratunkowe” dla przedsiębiorców na wypadek sytuacji, w której dojdzie do przerwania łańcucha logistycznego na jednym z jego etapów. Doskonale pokazała to pandemia koronawirusa, podczas której dostawy wielu towarów — zarówno tych gotowych do dystrybucji, jak i półproduktów — zostały zahamowane. Magazyny buforowe wypełniły się wtedy czekającymi na dalszą obsługę produktami; gdyby takich obiektów nie było, logistycy wielu firm mieliby poważny ból głowy!