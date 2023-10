Czym jest nowoczesne oświetlenie LED? Dowiedz się, co je wyróżnia!

Dowiedz się czym jest alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska to zjawisko psychologiczne, które wystąpić może w każdej rodzinie, choć szczególnie narażone są na nie te przechodzące przez proces separacji bądź rozwodu. To rzeczywistość, w której jedno z rodziców manipuluje dzieckiem na tyle silnie, iż owocuje to negatywnym nastawieniem dziecka do drugiego rodzica, niekiedy prowadzącym do całkowitego zerwania kontaktów. Jest to problem niewidoczny na pierwszy rzut oka, niemniej jednak o tyle szkodliwy, że może tragicznie odbić się na psychice dziecka, zniekształcając jego rozwój emocjonalny i społeczny.