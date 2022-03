Czym jest oprogramowanie ERP i jak je wdrożyć w przedsiębiorstwie?

Czym jest oprogramowanie ERP?

ERP, z ang. Enterprise Resources Planning to oprogramowanie umożliwiające zarządzenie zasobami przedsiębiorstwa, takimi jak m.in. finanse, materiały wykorzystywane w produkcji, kapitał ludzki. Składa się ono z wielu modułów, które są ze sobą zintegrowane i odnoszą się do poszczególnych obszarów działalności. W efekcie możliwa jest skuteczna wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy oraz kompleksowe zarządzenie przedsiębiorstwem. Należy również zdawać sobie sprawę z faktu, że większość systemów ERP to rozbudowane oprogramowanie, którego funkcjonalność nie jest potrzebna w każdej firmie. W związku z tym decydując się na wdrożenie ERP w przedsiębiorstwie warto zadbać o jego dopasowanie do potrzeb oraz elastyczność, która umożliwi rozbudowę funkcjonalności w przyszłości. Z pewnością pomoże w tym doświadczony wdrożeniowiec, który będzie potrafił dobrać rozwiązania dla konkretnej firmy. Więcej informacji o specyfice pracy tego specjalisty można znaleźć pod linkiem: https://mindworkers.pl/wdrozeniowiec-kto-to-jest-czym-sie-zajmuje-oraz-jak-nim-zostac-ile-zarabia-wdrozeniowiec/.

Do czego wykorzystuje się oprogramowanie ERP?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie oprogramowanie ERP służy do zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to możliwe, ponieważ system zbiera, przetwarza i synchronizuje dane dotyczące istniejących procesów biznesowych. Informacje te pochodzą zarówno z samego oprogramowania ERP, jak i programów zewnętrznych, które są z nim zintegrowane. W efekcie zwiększeniu ulega efektywność kontroli przeprowadzanych procesów, a proces decyzyjny staje się znacznie prostszy. Warto również wspomnieć o tym, że systemy ERP wykorzystują boty RPA odpowiedzialne za automatyzację niektórych procesów, co optymalizuje działalność firmy. Nowoczesne systemy ERP posiadają również dodatkowe moduły, które odpowiadają za:

rachunkowość i finanse;

księgowość;

zasoby ludzkie;

zarządzanie łańcuchem dostaw;

zarządzanie projektami;

zarządzanie relacjami z klientami (CRM).

Jak wdrożyć ERP w przedsiębiorstwie?

Sukces wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie uzależniony jest od właściwego zdiagnozowania potrzeb, a co za tym idzie dopasowania do nich funkcjonalności. Przy wdrażaniu oprogramowania ERP warto powołać zespół, w skład którego będą wchodzili pracownicy każdego z działów przedsiębiorstwa. Na jego czele powinien natomiast stać specjalista ERP, czyli człowiek posiadający wiedzę na temat wdrażania tego typu systemów oraz ich działania. Jego zakres obowiązków jest dostępny pod linkiem: https://mindworkers.pl/specjalista-ds-erp-jakie-sa-jego-obowiazki-zarobki-oraz-sciezka-kariery-czy-jest-praca-dla-specjalisty-erp/. Zaangażowanie pracowników we wdrożenie systemu ERP sprawia, że system będzie dopasowany do ich potrzeb, a funkcjonalność będzie ułatwiała ich codzienną pracę.

Wdrożenie systemu ERP - elastyczność

Wspomniano już, że system ERP powinien być elastyczny. Wynika to z faktu, że wdrożenie pełnej funkcjonalności może być w przypadku wielu firm zbyteczne oraz zbyt kosztowne. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie tylko tych funkcji systemu, które są w danej chwili niezbędne oraz przynoszą firmie korzyści. Ważne w tym przypadku jest jednak to, by oprogramowanie umożliwiało rozbudowę w przyszłości, czyli mogło być rozwijane wraz z dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające z wykorzystania systemu ERP w firmie

Wykorzystanie systemu ERP w przedsiębiorstwie przynosi wielopoziomowe korzyści, do których zalicza się między innymi:

ograniczenie kosztów działalności - system ERP pozwala zoptymalizować, a także uprościć istniejące procesy, co przekłada się bezpośrednio na redukcję ich kosztów. Ograniczenie kosztów jest możliwe także poprzez wyeliminowanie zbędnych procesów, które nie tylko były kosztowne, ale również obciążały pracowników;

poprawę komunikacji wewnętrznej w firmie - oprogramowanie ERP przetwarza informacje, które są udostępniane pracownikom w czasie rzeczywistym. Nie tylko poprawia to jakość komunikacji, ale również zdecydowanie ją przyśpiesza;

lepszą jakość informacji - system ERP w prawidłowy sposób gromadzi oraz przetwarza dane, które następnie są wykorzystywane do opracowywania kompleksowych raportów pozwalających podejmować optymalne decyzje biznesowe.

Należy także podkreślić, że skuteczne wdrożenie oprogramowania ERP w przedsiębiorstwie przynosi mu również wiele innych korzyści, co bezpośrednio przekłada się zarówno na wzrost satysfakcji klientów, jak i zadowolenie partnerów biznesowych. W efekcie prostszy staje się dalszy rozwój biznesu, a także uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Podsumowując należy stwierdzić, że wdrożenie systemu ERP to w wielu przypadkach konieczność, która pozwoli firmie dalej się rozwijać. Bardzo ważna jest również skuteczność procesu wdrożenia, w związku z czym powinien być on odpowiednio zaplanowany.