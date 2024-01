Czym jest poliwęglan i gdzie ma swoje zastosowanie?

Poliwęglan charakteryzuje się mnogością pozytywnych cech, co sprawia, że jest nieodzownym składnikiem w wielu sektorach przemysłu. Wyraźnie odróżnia go od innych materiałów:

odpornością na ścieranie,

charakterystyczną odpornością na promienie ultrafioletowe,

odporność na stłuczenia

działanie wilgoci i niskich temperatur,

Poliwęglan komorowy

Poliwęglan komorowy, ze względu na swoją wszechstronność, jest często stosowanym materiałem w budowlance i ogrodnictwie. Możemy go spotkać w różnorodnych grubościach i strukturach komórkowych, co obejmuje zarówno warianty jednokomorowe, jak i wielokomorowe. Ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze poliwęglanu do pokrycia dachu, jest gęstość — ilość materiału zużywanego na wytworzenie jednego metra kwadratowego poliwęglanu. Standardowa płyta o grubości 10 mm ma gęstość wynoszącą od 1,2 do 1,4 kg/m2, co zapewnia jej sztywność i wytrzymałość, stąd idealnie nadaje się do zadaszenia tarasu dachu czy pergoli.

Płyty wykonane z komorowego poliwęglanu, zapewniają doskonałą izolację termiczną, przekraczającą możliwości folii czy szkła. Przyczyniają się do zatrzymania większej ilości ciepła w szklarni, co wspiera wzrost roślin wymagających ciepła w naszym ogrodzie. Z tego powodu często stosuje się płyty o grubości od 4 do 6 mm w konstrukcji nowoczesnych szklarni.

Obecnie, najczęściej spotykamy płyty o grubości 10 mm i 16 mm w pokryciach tarasów, balkonów i altan. Przestrzeganie zasad instalacji poliwęglanu jest gwarancją stabilności i trwałości naszej konstrukcji przez wiele lat.

Płyty z poliwęglanu wielokomorowego mogą mieć grubość przekraczającą 20 mm, jeśli są wykonane z materiałów o wysokiej jakości. Istotnym aspektem jest to, że poliwęglan komorowy z wysokiej jakości nie blaknie pod wpływem promieniowania słonecznego. Płyty te nie są jednak zawsze odporne na działanie słońca, dlatego producenci często stosują dodatkową warstwę ochronną UV (może być na jednej lub obu stronach). Zazwyczaj strona z ochroną UV jest oznaczona folią z napisami, którą należy usunąć przed lub po montażu. Ważne jest, aby strona z ochroną UV była zwrócona w stronę słońca. Jeśli płyta ma ochronę UV z obu stron, nie ma znaczenia, która strona jest zwrócona na zewnątrz.

Poliwęglan lity

Solidny poliwęglan jest tworzony z identycznego surowca jak jego komorowy odpowiednik. Jednak różnica pojawia się w procesie produkcyjnym, gdzie urządzenie formuje płyty o zróżnicowanej strukturze. Płyty wykonane z litego tworzywa nie cieszą się tak dużą popularnością jak komorowe, głównie z powodu wyższych kosztów, aczkolwiek ich cena jest bardziej przystępna niż szkła hartowanego. Jeżeli rozważamy wybór materiału do budowy szklarni czy ogrodu zimowego, warto pamiętać, że solidny poliwęglan nie oferuje tak efektywnej izolacji termicznej jak płyty komorowe.

Płyty z litego tworzywa są lekkie, charakteryzują się doskonałą przepuszczalnością światła i łatwo poddają się obróbce. Poliwęglan lity można formować zarówno na zimno, jak i na gorąco podczas montażu. Im cieńsza jest płyta, tym łatwiej jest ją obrabiać. Solidny poliwęglan zwykle dostępny jest w mniejszych rozmiarach niż jego komorowy odpowiednik. Płyty te są wyposażone w dwustronną warstwę ochronną przeciwko promieniowaniu UV. Poliwęglan lity jest odporny na przebarwienia, działanie promieni UV i można go stosować nawet w miejscach o silnym nasłonecznieniu.

Płyty z litego poliwęglanu charakteryzują się jednorodną strukturą, co zwiększa ich odporność na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Nawet uszkodzony materiał jest bezpieczny, ponieważ nie rozpada się na ostre fragmenty i nie wymaga dodatkowych akcesoriów ochronnych, tak jak ma to miejsce w przypadku poliwęglanu komorowego.

Poliwęglan lity profilowany

Ukierunkowany poliwęglan podczas procesu prasowania przybiera określony kształt - falę lub trapez. Głównie wykorzystuje się go do tworzenia zadaszeń, a wymiary i kształt profilu można dostosować do blachy metalowej lub płyty warstwowej. Płyta profilowana o grubości 0,8-0,9 mm charakteryzuje się niezwykłą wytrzymałością. Dodatkową stabilność zapewniają żebra wzmacniające.