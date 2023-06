Czym jest styrodur i jakie są jego zalety?

Co to styrodur xps i do czego służy?

Styrodur to nie typowy styropian elewacyjny, ale materiał budowlany, który też wykorzystuje się do izolacji budynku. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Można użyć go do wykonania izolacji ścian różnego typu, w tym ścian w piwnicach, a także podłóg, czy dachów płaskich. Świetnie sprawdza się również przy tworzeniu izolacji fundamentów, w przypadku gdy grunt jest mocno narażony na intensywne zawilgocenie. Płyty xps wyróżniają się małą nasiąkliwością. Dlatego zastosowanie polistyrenu ekstrudowanego jest jeszcze szersze. Materiał ten bardzo dobrze nadaje się również do tworzenia skutecznej izolacji dachów zielonych. Należy też podkreślić, że styrodur można bezpośrednio zasypywać go ziemią, co zdecydowanie przyspiesza prace ziemne.

Styropian xps - zalety

Styrodur maldrew to świetny wybór z wielu powodów. Zacznijmy zatem od wyjaśnienia, jakie zalety ma ten materiał. Podstawową jest to, że zapewnia wysoką izolacyjność termiczną. Chroni budynki przed utratą ciepła, przez co nadaje się do stosowania w domach energooszczędnych. Stosując płyty xps można sporo zaoszczędzić na ogrzewaniu domu. Ponadto polistyren ekstrudowany xps może tworzyć skuteczną termoizolację pod budynkiem. Kolejną zaletą, jaką wyróżnia się ten materiał izolacyjny, jest to, że nadaje się do izolacji termicznej podłogowych konstrukcji. Nadaje się do izolacji mocno obciążonych podłóg. Ze względu na jego właściwości, można wykorzystywać go w izolacji wielowarstwowej. To jednak nie wszystko. Trzeba tu także wspomnieć o odporności chemicznej. W związku z tym można łączyć jedne materiały z innymi. Chodzi tu o łączenie styroduru z zaprawami cementowymi, farbami, a także rozmaitymi klejami. Jedynie należy uważać na rozpuszczalniki. Te środki skutecznie osłabiają strukturę styroduru, przez co ten traci swoje właściwości izolacyjne i w ogóle staje się bezużyteczny.

Jaki polistyren ekstrudowany wybrać?

W sprzedaży dostępny jest styrodur 10 cm, 2 cm, 4 cm, 12 cm i innej grubości. Wybór jest bardzo szeroki, a to przekłada się na możliwość szerokiego zastosowania tego materiału. By móc dokonać zakupu, trzeba najpierw ustalić, do czego będzie wykorzystywany ten styropian ekstrudowany. Ponadto ważne jest, aby wybierać produkty renomowanych firm, oferujących materiały najwyższej jakości. Przed zakupem warto też sprawdzić, jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła w przypadku styroduru konkretnej grubości. W każdym sklepie, który oferuje ten materiał, zawsze można poprosić o fachową poradę. Nie mając wiedzy na temat tych materiałów, warto z tej rady skorzystać. Przy okazji też zorientować się, czym jest styropapa i do czego ten materiał można wykorzystać na swojej budowie. Z nazwy bardzo podobny, jednak zastosowanie ma nieco inne i jest ono zdecydowanie bardziej ograniczone.

Styropian nie jest jedynym materiałem izolacyjnym, który można wykorzystać do ocieplania budynku, czy tworzenia innych izolacji. Jeszcze do niedawna faktycznie wielofunkcyjnym materiałem był styropian 20 cm lub cieńszy. Różnej grubości płyty xps też świetnie nadają się do wykonywania skutecznej izolacji budynku. Szerokie zastosowanie styroduru powoduje, że właśnie ten materiał wzbudza coraz większe zainteresowanie, nawet większe, niż popularny jeszcze do niedawna styropian różnej grubości.