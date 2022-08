Czym jest szczotkowanie ciała na sucho?

Szczotkowanie a peeling mechaniczny

Na czym dokładnie polega szczotkowanie ciała na sucho? Najprościej rzecz ujmując, jest to intensywny masaż całego ciała, który należy wykonywać przed prysznicem, przy pomocy specjalnej szczotki. Zabieg ten ma na celu pobudzenie krążenia krwi, a także usunięcie martwego naskórka i wzmocnienie skóry.

Wykonywany przy pomocy odpowiednio dobranego narzędzia i z adekwatną siłą, będzie miał nieco inne właściwości niż peelingi mechaniczne i kwasowe. Szybszy przepływ krwi pod skórą sprawi, że wszystkie użyte po masażu substancje odżywcze lepiej się wchłoną. Innym ważnym aspektem jest również możliwość „własnoręcznego” regulowania mocy masażu poprzez większe lub mniejsze dociskanie szczotki. Właścicielki skóry wrażliwej powinny zachować ostrożność i dostosować siłę nacisku do możliwości własnego ciała, dopóki nie przyzwyczai się ono do regularnych zabiegów.

Jak wybrać szczotkę?

Dostępne na rynku szczotki do ciała wykonane są zazwyczaj z dwóch typów włókna: roślinnego, pozyskiwanego z agawy, lub końskiego. Większość z nich ma owalny kształt, zdarzają się jednak też takie z dłuższą rączką. To, jakie narzędzie wybierzesz, zależy tylko i wyłącznie od Twoich indywidualnych preferencji. Jeżeli unikasz używania produktów odzwierzęcych – szczotka z agawy będzie świetną opcją!

Szczotkę należy przechowywać z dala od wody. Powinno się ją regularnie czyścić, ostrożnie usuwając resztki martwego naskórka przy pomocy letniej wody, unikając moczenia drewnianej rączki. Po oczyszczeniu należy umieścić ją w suchym i przewiewnym miejscu tak, aby jak najszybciej wyschła.

Korzyści ze szczotkowania ciała na sucho

No dobrze, ale właściwie, po co się szczotkować, skoro można wykonać peeling? Regularne masaże przy użyciu szczotki to coś więcej niż zwykły peeling. Owszem, przy ich pomocy możemy złuszczyć martwy naskórek, ale oprócz tego pobudzamy krew w żyłach do szybszego krążenia. Dzięki temu ciało dostaje więcej tlenu, a my jesteśmy rozbudzone i gotowe do działania. To świetny sposób na rozpoczęcie każdego dnia i dostarczenie swojemu ciału energii bez konieczności sięgania po kofeinę.

Kolejna korzyść: jeżeli walczysz z cellulitem, brakiem jędrności ciała na brzuchu czy piersiach – taki masaż poruszy tkanki, i wzmocni skórę. Dzięki temu stanie się ona bardziej napięta, zwłaszcza jeżeli do samego szczotkowania dołożysz odpowiednie kosmetyki. Po takim masażu będą miały szanse się lepiej wchłonąć, a co za tym idzie – skuteczniej zadziałać.

Masaż przy pomocy szczotki wpływa też na przepływ limfy w organizmie. To substancja, która nieustannie krąży, transportując białka i limfocyty. Kiedy nazbiera się jej zbyt wiele w jednym miejscu, powstają nieestetyczne obrzęki. Regularne szczotkowanie zapobiegnie tym dolegliwościom.

No i ostatnia korzyść: taki zabieg jest przyjemny i odprężający. Warto znaleźć codziennie, chociażby pięć minut, aby zadbać o swoją przyjemność.

Szczotki do ciała znajdziesz na stronie https://www.phlov.com/