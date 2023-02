Czym powinna się charakteryzować odzież trekkingowa?

Odpowiednie obuwie trekkingowe – jak je wybrać?

Bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów naszego ubioru podczas wyprawy górskiej jest odpowiednie obuwie. Nie ważne czy wybierasz się w góry latem, czy zimą. Jakie obuwie sprawdzi się najlepiej? Zdecydowanie buty trekkingowe. Podczas wyboru należy zwrócić uwagę na takie elementy jak podeszwa, a także materiał, z jakiego zostały wykonane. Podeszwa powinna być wyprofilowana, grubsza i wykonana z materiałów, które zapobiegną ślizganiu się. Na szlaku zimą o lód czy topniejący śnieg, natomiast latem o np. mokre kamienie. Jeśli podeszwa nie będzie odpowiednia, o wypadek nie będzie trudno. Bardzo ważna jest także odpowiednia amortyzacja, dzięki której chodzenie po nierównym terenie pełnym żwiru, kamieni oraz gałęzi, będzie nadal komfortowe. Obuwie musi sprawiać, że stopa będzie w nim stabilna. Pamiętaj, by obuwie dobrze trzymało kostkę, ale byś mógł w nim swobodnie ruszać palcami. Zarówno za duże, jak i za małe obuwie nie jest odpowiednie. W za dużych butach stopa nie będzie stabilna, co grozi kontuzjami, natomiast w przypadku zbyt małego obuwia, stopy narażone będą na rany i otarcia, które nie tylko sprawiają dyskomfort czy nawet ból, ale mogą także uniemożliwić kontynuowanie wędrówki. Bardzo ważny jest także materiał. Góry charakteryzują się zmiennością pogody. Bez względu na to, o jakiej porze roku wybierasz się w góry, musisz zadbać, by obuwie było wykonane z nieprzemakalnych tworzyw. Dzięki temu nie będziesz musieć się obawiać o dostanie się do środka śniegu lub wody. Pamiętaj, jednak by była to tkanina, która umożliwia odprowadzenie powstałego ciepła i pary wodnej. W przeciwnym razie stopy w butach będą się nadmiernie pocić i ślizgać. Nie jest to ani komfortowe, ani bezpieczne.