Czym różnią się od siebie agencje marketingowa, interaktywna i SEO? Poznaj trzy typy agencji marketingowych na rynku

Zazwyczaj nie wiemy wtedy, który typ agencji wybrać oraz czym tak właściwie są i czym się różnią. W dalszej części tekstu odpowiadamy na te pytania oraz staramy się kompleksowo przedstawić każdy rodzaj agencji marketingu internetowego, abyśmy mogli wybierać odpowiednio i dobrze dopasowane do naszych potrzeb typy agencji marketingowej.

Dlaczego na rynku istnieją różne typy agencji?

Na rynku istnieją różne typy agencji marketingu internetowego, aby oferować różne usługi związane z digital marketingiem swoim klientom. Każdy rodzaj agencji różni się charakterystyką oraz profilem działania oraz zajmuje się nieco innym wymiarem marketingu i promocji marki. Ogólnie jest to spowodowane tym, iż marketing internetowy jest bardzo obszerny. Poszczególne agencje muszą zatem skupić się na konkretnych jego płaszczyznach, a podział na te trzy główne typy agencji jest najnaturalniejszy oraz najdogodniejszy.

Najpopularniejszymi typami agencji marketingu internetowego są agencje marketingowe, agencje interaktywne i agencje SEO, które przedstawiamy poniżej. Na rynku znajdują się również agencje 360 czy agencje software house mniej popularne i odpowiednio zajmujące się kompleksową reklamą marki organizującymi np. bankiety czy współpracę z influencerami i działania w social mediach, a także zajmując się technologiczną stroną promocji marki, dostarczając systemy internetowe czy aplikacje.

Agencja interaktywna

Drugim typem agencji marketingu internetowego zgoła odmiennym jest agencja interaktywna. Jest to typ agencji marketingu, który zajmuje się jedynie promocją marki w internecie. Agencja taka przede wszystkim może pomóc ustalić nam strategie reklamowania się w sieci lub zajmować się częścią digital marketingu jeśli korzystamy już z usług agencji marketingowej, która zajmuje się działaniami w świecie rzeczywistym, a w której z jakichś powodów nie chcemy korzystać z oferty promocji w sieci. Agencja interaktywna posiada również zakres usług związanych z promocją w internecie i oferuje bardzo wiele typów w marketingu internetowego. Przede wszystkim agencje interaktywne zajmują się obsługą i promocją marki w social mediach. Oferują też tworzenie i prowadzenie kampanii reklamowych w systemach Google Ads czy Facebook Ads, a także innych mniej popularnych systemach. Wykonują również pozycjonowanie sklepu internetowego oraz wdrażają inne bardziej skomplikowane strategie marketingu internetowego takie jak real time marketing, content marketing czy marketing wirusowy. To wszystko

Do agencji interaktywnych przede wszystkim warto zwracać się jeśli chcemy promować naszą markę w internecie i jeśli to właśnie jest głównym naszym celem. Agencje interaktywne możemy również wybierać w sytuacji kiedy w ogóle nie reklamujemy naszej marki i chcemy przede wszystkim rozpocząć taką promocję od reklamy internetowej. Dobrym pomysłem jest wybór agencji interaktywnej jeśli działamy na bardzo dużą skalę i zależy nam na jak najbardziej profesjonalnych działaniach reklamowych w sieci - a takie zapewnia m.in agencja https://intle.pl/.

Agencja marketingowa

Zdecydowanie najpopularniejszymi agencjami na rynku są agencje marketingowe. Są to agencji świadczące najbardziej kompleksowe i obszerne usługi związane z marketingiem. Działają one zarówno w świecie rzeczywistym jak i w internecie. Pomagają przede wszystkim wybrać i ustalić odpowiednią strategię promowania marki, a także wykonują wszystkie działania reklamowe zarówno w rzeczywistości oraz w sieci. Oferują kampanie reklamowe prowadzone w tradycyjny sposób, które będą np. reklamą telewizyjną, radiową czy billboardową, a także mogą zajmować się promowaniem naszej marki w social mediach czy poprzez pozycjonowanie strony internetowej i inne strategie digital marketingu.

Do agencji marketingowych warto udać się jeśli chcemy kompleksowo promować naszą markę i robić to zarówno świecie rzeczywistym a także w internecie. Agencje marketingowe będą przede wszystkim dobrym wyborem jeśli nie mamy jeszcze ustalonej strategii reklamowej i chcemy dopiero zacząć reklamę marki. Może to być sytuacja, w której rozpoczynamy promocję nowo powstałej firmy lub nigdy nie reklamowaliśmy się. Agencja marketingowa sprawdzi się w takiej sytuacji najlepiej i pomoże nam kompleksowo reklamować naszą markę w odpowiedni sposób

Agencja SEO

Na rynku istnieją również agencje SEO. Jest to najbardziej specjalistyczny typ agencji marketingu internetowego, który zajmuje się głównie pozycjonowaniem stron internetowych. Pozycjonowanie sklepu internetowego czy stron www jest dość obszernym i skomplikowanym procesem, a agencje SEO specjalizują się właśnie w nim. W firmach tego typu zatrudniani są specjaliści z takich kategorii jak IT, SEO czy digital marketing. swojej ofercie agencje SEO przede wszystkim posiadają tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych, poprzez które będziemy reklamowali naszą markę w internecie. W agencjach tego typu możemy również zamówić poszczególne elementy pozycjonowania takie jak optymalizacja strony internetowej, linkowanie zewnętrzne, audyty SEO czy stworzenie samej strony internetowej jeśli nie chcemy korzystać z kompleksowej promocji marki poprzez pozycjonowanie. Agencje SEO świadczą również wiele dodatkowych usług związanych z ogólnym marketingiem internetowym. Są to przede wszystkim prowadzenie kampanii reklamowych w systemach takich jak Google Ads, prowadzenie social mediów i reklama w mediach społecznościowych czy content marketing. Oferta dodatkowych usług w agencjach SEO będzie zdecydowanie węższa niż w agencjach interaktywnych, ale z pewnością pozwoli wybrać różne strategie marketingowe przeprowadzone w sieci dla mniej wymagających klientów.

Agencje SEO świadczą najbardziej specjalistyczne usługi związane z pozycjonowaniem strony internetowej, co ma wiele zalet. Do agencji SEO przede wszystkim powinniśmy kierować się jeśli głównie zależy nam na pozycjonowaniu strony internetowej, ale też korzystamy z innych metod promocji w sieci. Dzięki temu najtrudniejszy sposób reklamy będzie mógł być wykonywany na najwyższym poziomie wraz z innymi mniej wymagającymi zadaniami takimi np. prowadzenie social mediów czy kampanii reklamowych w sieci — choć należy podkreślić, że też nie są to proste zadania. Do agencji SEO powinniśmy zwracać się jeśli zależy nam na uzyskaniu usługi pozycjonowania strony internetowej na najwyższym możliwym poziomie, gdyż agencja SEO wyróżnia się na tle innych typów agencji pod tym względem.