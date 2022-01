Czym się różni bielizna termiczna od bielizny termoaktywnej?

Odzież termiczna to produkty, których głównym zadaniem jest zapewnienie organizmowi ciepła i ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W trosce o maksymalny poziom izolacji cieplnej, do produkcji bielizny termicznej - bo to najczęściej spotykana część garderoby w tej kategorii, wykorzystywane są materiały takie jak bawełna, wełna naturalna oraz mieszanki włókien syntetycznych o gęstych, mięsistych splotach.

W przypadku bielizny termoaktywnej, jej główną funkcją, jest nie podnoszenie komfortu cieplnego, a utrzymywanie go na stałym, odpowiednim dla organizmu poziomie – chroniącym przed wyziębieniem, ale także przegrzaniem. Co więcej, technologia wykorzystywana do jej produkcji bazuje na termoaktywnych właściwościach materiałów (są to głównie syntetyki, takie jak mikrofibra, elastan, poliamid, czy polipropylen), odprowadzających nadmiar wilgoci i potu, co gwarantuje, że nawet w trakcie długich i intensywnych treningów skóra pozostaje sucha.

Który rodzaj bielizny wybrać?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Stojąc przed decyzją zakupową, należy zastanowić się do czego bielizna funkcyjna ma nam służyć i w jakim okresie chcemy z niej korzystać.

W porze zimowej warto pokusić się o zakup bielizny termicznej lub bielizny termoaktywnej, przeznaczonej do uprawiania sportów zimowych. Ta pierwsza świetnie sprawdzi się podczas codziennych aktywności, niewymagających natężonego ruchu – jeśli wybierasz się na spacer, zakupy, czy chcesz podnieść komfort termiczny na co dzień. Bielizna termiczna chroni przed chłodem i jest zdecydowanie lepszym wyborem, niż tradycyjna bielizna bawełniana.

Odzież termoaktywna to produkty polecane przede wszystkim osobom aktywnym fizycznie, które trenują outdoorowo lub uprawiają sporty zimowe. Dzięki funkcjom termoregulacyjnym, zapewnia wysoki komfort i bezpieczeństwo (mokra odzież w mroźne dni zdecydowanie nie służy zdrowiu) nawet w trakcie długich, intensywnych treningów.

Jeśli szukasz produktów, które posłużą w okresie wiosennym, letnim i zimowym, lepiej wybrać bieliznę termoaktywną – aspekt związany z podniesieniem temperatury jest w tym wypadku mniej istotny i warto wyposażyć się w asortyment, który będzie skutecznie odprowadzać wilgoć i pot, tworząc zarazem antybakteryjną ochronę.

Od czego zacząć, czyli co kupić na początku?

Podstawowe produkty, o których mowa w kontekście bielizny termicznej i termoaktywnej to:

podkoszulki, koszulki, longsleevy

getry, szorty, kalesony, legginsy

staniki, figi i bokserki

Większość z nich to produkty uniwersalne, w które warto wyposażyć swoją garderobę – rozpoczynając kompletowanie od całego zestawu lub pojedynczych elementów, które można uzupełniać z czasem. Moda w tej kategorii jest raczej stała i przewidywalna, a materiały wykorzystywane do produkcji trwałe, co gwarantuje nam, że bielizna funkcyjna będzie z nami przez długie lata.