Czym zajmuje się barber. Warszawa jako miasto, które ma ich najwięcej

W sklepach powszechnie dostępne stały się różnego rodzaju kosmetyki do brody, a barbering zyskał na popularności. Niemalże w każdym mieście ulokowany jest co najmniej jeden barber. Warszawa, Kraków, czy Wrocław - w większych miastach możemy liczyć ich już na setki.

Kim tak właściwie jest barber?

Barber to specjalista pracujący w miejscu zwanym Barber Shopem, który za pomocą brzytwy i nożyczek potrafi nadać brodzie idealny kształt. Jego wąski zakres specjalizacji pozwala na kompleksowe podejście do tematu męskiego zarostu. W końcu, wbrew powszechnemu przekonaniu, stylizacja brody i wąsów nie należy do rzeczy łatwych, a sami barberzy przed podjęciem zawodu muszą przejść szereg szkoleń. Oprócz strzyżenia i stylizacji, barber zajmuje się również nawilżaniem, odżywianiem i wspomaganiem odbudowy uszkodzonych włosów. U wielu barberów w Warszawie i innych dużych miastach można też kupić profesjonalne kosmetyki do pielęgnacji.

Zawód ten nie jest zresztą wcale niczym nowym, bowiem barber zwany także golibrodą, ma długą historię. Już w Egipcie wśród reliktów znaleziono brzytwę z epoki brązu, a więc pierwsze usługi wykonywane były już 5000 lat przed naszą erą, a narzędzia zrobione były z muszli ostrygi lub naostrzonego kamienia. Pierwszymi notyfikowanymi ludźmi wykonującymi zawód barbera byli kapłani i medycy.

Barber shopy często cechują się nietuzinkowym klimatem - rzadko pracują tutaj kobiety. Można pokusić się o stwierdzenie, że miejsca takie jak te są odpowiednikiem salonów kosmetycznych dla pań. Właścicielem imponującej brody jest w końcu tutaj nie tylko klient, ale zwykle i barber. Warszawa może poszczycić się wieloma profesjonalnymi barber shopami, w których mężczyźni oprócz specjalistycznej usługi, mogą oddać się męskim dyskusjom.

Ile kosztuje wizyta u barbera?

Cena za usługę zależy od prestiżu miejsca oraz wielkości miasta. Przykładowo barber w Warszawie kosztuje zwykle od ok. 100 do 150zł. Należy również wziąć pod uwagę, że zachowanie odpowiedniego kształtu zapuszczanej brody wymaga wizyt średnio raz w miesiącu, a więc często będzie potrzebny barber. Warszawa i inne duże miasta na szczęście mają do zaoferowania ich wielu. Regularne wizyty nie będą więc szczególnie tanie, jednakże estetyka imponującej brody wynagrodzi wszystko.