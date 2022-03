Czystość, świeżość i bezpieczeństwo

Producent środków czystości Gold Drop to polski producent chemii gospodarczej i środków myjących, czyszczących oraz myjąco-dezynfekujących. Firma oferuje wysoko skoncentrowane preparaty do utrzymania czystości i świeżości domów i pomieszczeń publicznych. Preparaty te powstają w oparciu o innowacyjne składniki i nowoczesne formuły opracowane przez technologów firmy oraz poddawane testom, badaniom i szczegółowej kontroli jakości. Spełniają więc wysokie wymagania jakościowe, zapewniając wysoki stopień domycia każdej powierzchni, skutecznie niwelując nieprzyjemne zapachy, nie pozostawiając smug, dodatkowo są bardzo wydajne.

Oferowana przez Gold Drop chemia gospodarcza do utrzymania perfekcyjnej czystości w kuchniach, łazienkach, biurach i innych pomieszczeniach skutecznie usuwa brud, pleśń i inne osady oraz impregnuje czyszczone powierzchnie. W ofercie firmy są też także płyny do prania i płukania, preparaty do pielęgnacji mebli, mydła, odświeżacze powietrza, a nawet kremy do mycia rąk oraz kosmetyki samochodowe i środek do czyszczenia szyb kominkowych, grilli i kuchenek.

Producent środków czystości Gold Drop odpowiada też na wyzwania, jakie niesie pandemiczny świat wywracający nasze życie do góry nogami oferując płyny do dezynfekcji. Środki do dezynfekcji oferuje dziś wielu producentów, ale nie wszystkie są godne polecenia. Po które powinniśmy sięgać? Zawsze należy czytać etykiety i dokonywać świadomych wyborów wybierając np. produkty, które poza zabijaniem wirusów, nawilżają dłonie np. gliceryna, betaina czy pantenol. Pamiętać przy tym należy, że do szybkiej dezynfekcji skóry rąk niezbędny jest produkt o minimalnej zawartości 60 proc. alkoholu w składzie. Jednak zbyt duża ilość alkoholu w składzie może szkodzić skórze. Dlatego niektóre produkty mogą być dodatkowo wzbogacone o ekstrakt z aloesu oraz np. witaminy A, E i F. Dzięki temu przy długotrwałym użytkowaniu skóra nie będzie się łuszczyć ani szczypać.

Producent środków czystości Gold Drop oferuje także antybakteryjne mydła w płynie, żele do dezynfekcji czy środki do dezynfekcji rąk bez spłukiwania będące idealnym produktem do torebki albo samochodu. Oferuje też środki dezynfekujące do mycia i szybkiej dezynfekcji różnych powierzchni. To bardzo istotne.