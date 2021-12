Czyszczenie powierzchni – od klasyki do nowoczesności

Piaskowanie – sposób znany od dziesięcioleci

Piaskowanie jest najbardziej znaną metodą czyszczenia przemysłowego. Jest to tak zwana metoda strumieniowo – ścierna. Oznacza to, że w procesie czyszczenia wykorzystywane jest ścierniwo, podawane za pomocą ciśnienia powietrza lub wody (ewentualnie innej cieczy). Ścierniwo, czyli drobniutki piasek, w bardzo skuteczny sposób usuwa zanieczyszczenia z powierzchni, uderzając w nią pod wysokim ciśnieniem. Taka metoda nadaje się nie tylko do usuwania zanieczyszczeń – wykorzystuje się ją również do usuwania efektów korozji. Dzięki temu, że ścierniwo ma postać drobnego piasku, to wnika nawet w małe zagłębienia, i siłą swego impaktu odrywa od powierzchni nagromadzone na niej zabrudzenia, rdzę, zgorzelinę czy resztki powłok malarskich. Piaskowanie, wykonywane przez firmę https://sandshot.pl/ jest dość uniwersalne. Można je stosować do czyszczenia kostki i elewacji, przygotowywania powierzchni pod malowanie (np. piaskowanie kontenerów) i usuwania z nich rdzy.

Metoda ta, choć popularna, nie jest jednak bez wad. Wynikają one z samej zasady działania procesu – ścierniwo może być zbyt agresywne dla powierzchni kruchych, delikatnych, wymagających ostrożności. Nie w każdych okolicznościach można też zastosować piaskowanie bez przerywania procesu produkcji czy czasochłonnego zabezpieczenia otoczenia. Ale tam gdzie klasyczne metody czyszczenia nie wystarczą, tam wchodzi nowoczesne rozwiązanie, jakim jest

Czyszczenie laserem

Lasery wykorzystywane są w niezliczonych gałęziach produkcji i usług. Coraz to dochodzą nowe branże, które skutecznie wykorzystują wiązkę światła laserowego do swoich potrzeb. Tak samo jest w przypadku profesjonalnego czyszczenia laserem, również oferowanego przez firmę SandShot.pl (więcej o usłudze na stronie https://sandshot.pl/czyszczenie-laserowe/) .

Ogromną zaletą wykorzystywania lasera do czyszczenia jest fakt, że jest to proces nieinwazyjny. Nie ma tu materiałów ściernych – jest jedynie wiązka lasera, emitowana przez specjalne urządzenie. Na tyle mobilne, że usługa może być świadczona bezpośrednio u klienta, w tym również przy działającym ciągu produkcyjnym (in-line). Laser nie „ściera” zabrudzeń czy korozji. Mówiąc w sposób uproszczony – odparowuje je. W wyniku działania wiązki laserowej dochodzi do sublimacji, czyli rdza czy zanieczyszczania przechodzą w stan lotny, gazowy, a wszelkie pozostałości procesu trafiają do odciągu maszyny czyszczącej.

Wiązka laserowa ma bardzo dużą precyzję. Można użyć ją do wyczyszczenia całej maszyny/urządzenia, albo też tylko niewielkiego fragmentu. Dodatkowo sama „głębokość” działania wiązki lasera również może być dobrana bez problemu do charakteru obiektu. Stąd też laserowo czyści się np. formy piekarskie, wałki w firmach poligraficznych czy nawet antyki.

Czy któraś z tych metod jest lepsza lub gorsza? Są po prostu inne. Dobieramy je między innymi w zależności od tego, jaki jest oczekiwany efekt, rodzaj powierzchni, czy charakter zabrudzenia / korozji.