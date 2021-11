Demencja starcza a alzheimer. Czy jest to ta sama choroba?

Choroba Alzheimera- charakterystyczne objawy i postępowanie

Alzheimer, jak bywa nazywany nieco potocznie, jest schorzeniem powodującym szczególny rodzaj demencji. U jego przyczyn leżą fragmenty białek lub blaszek, które budują się między komórkami białkowymi i splotami nerwowymi. To wyróżnia chorobę Alzheimera spośród innych rodzajów demencji. Ten typ otępienia nazywany jest otępieniem typu korowego, co oznacza, że powoduje ono uszkodzenia w korze mózgowej. Niestety, do chwili obecnej naukowcy nie znaleźli jeszcze leku, który dawałby nadzieję na długotrwałą poprawę i ulgę. Symptomy można wyłącznie opóźnić lub zatrzymać na jakiś czas. W tym celu stosuje się inhibitory esterazy acetylocholinowej, które mają zadanie korzystnie wpływać na ośrodkowy układ nerwowy.

Objawy choroby Alzheimera pojawiają się stopniowo i nasilają w miarę postępu schorzenia. Możesz zaobserwować następujące oznaki: drażliwość, wahania nastroju, zachowania agresywne, utratę pamięci długotrwałej, zagubienie w rzeczywistości, trudności w odnalezieniu słów.

W chorobie Alzheimera można wyróżnić kilka etapów. Początkowe łatwo przeoczyć i pomylić z gorszym okresem w życiu. Podopieczny jest zmartwiony, skarży się na nieuzasadniony niczym niepokój. Poza tym jest często zmęczony a jego odporność spada. Pojawiają się pierwsze zaburzenia pamięci. Drugi etap łączy się z wpadaniem seniora w stany depresyjne oraz jego kłopotami z orientacją. W trzeciej i czwartej fazie, w miarę postępu choroby, dochodzi do stopniowego zmniejszania się zdolności do wykonywania prostych, codziennych czynności. Ostatnia, piąta faza choroby to już zupełna zależność od opiekunów. Chory wymaga pomocy we wszystkim.

Warto pamiętać, że Alzheimer jest jedną potencjalnych przyczyn otępienia, jednak nie jedyną. Dla powstawania i rozwoju demencji istnieją bowiem jeszcze inne przyczyny, a sama choroba może mieć całkiem inny charakter.

CO TO JEST DEMENCJA STARCZA?

Zaczynając rozmowę o demencji, warto przytoczyć definicję Światowej Organizacji Zdrowia. Mówi ona,

że demencja starcza (czyli inaczej otępienie) jest ogólnym zespołem objawów, które wystąpiły na skutek choroby albo uszkodzenia struktur mózgu. Otoczenie obserwuje u osoby chorej szereg symptomów, takich jak: zaburzenia pamięci, rozumienia, myślenia, orientacji, uczenia się i przyswajania informacji. Kiedy choroba postępuje, senior ma coraz większe problemy z odtwarzaniem wiadomości, które już zna. W ogromnej większości na demencję chorują ludzie po 65 roku życia, jednak czasami zdarzają się młodsi pacjenci. Podobnie, jak Alzheimer, tak i otępienie jest chorobą przewlekłą, która stale postępuje. I tak samo, nie jest ona w pełni uleczalna, jedynie istnieją kuracje, które zahamowują jej rozwój i łagodzą dolegliwości.

U osób młodych przyczynami demencji bywają używki, długotrwały stres lub infekcje mózgu. W starszym wieku dochodzi do uszkodzenia mózgu z powodu chorób neurologicznych albo jest to związane z procesem starzenia. Wraz z biegiem lat zdolności poznawcze i intelektualne osłabiają się. Zarówno bliscy, jak i sam chory zazwyczaj może przeoczyć pierwsze objawy demencji i zrzucić je na zwykłe oznaki starzenia. W miarę, jak choroba postępuje, stają się coraz mocniejsze i bardziej dokuczliwe. W pewnym momencie funkcjonowanie chorego jest bardzo utrudnione, a w końcu okazuje się uzależnione zupełnie od opiekunów.

Jako najczęstsze objawy demencji wymienia się:

problemy z zapamiętywaniem i przypominaniem sobie wyrazów, imion i nazwisk

kłoptoty z liczeniem

zaburzenia orientacji czasu i przestrzeni

zaburzenia i obniżenie nastroju, apatia

odczuwanie skrajnych emocji, agresywne zachowanie

zaburzenia zachowania, mowy

coraz większe trudności w rozpoznawaniu osób, nawet bliskich

kłopoty z nazywaniem przedmiotów

urojenia, omamy

Twoim zadaniem, w postępowaniu z podopiecznym, który cierpi na demencję starczą jest łagodzenie objawów i próby zahamowania rozwoju choroby. W tym celu możesz zaplanować szczególną opiekę. Niezwykle ważna jest stymulacja mózgu i ciągły trening. Bardzo pomocne jest rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek. Jeżeli pozwala na to stan chorego, namawiaj go na czytanie książek. Również ruch jest sprzymierzeńcem w postępowaniu w demencji starczej- specjaliści zalecają ćwiczenia wymagające precyzyjnych ruchów rąk. Niezwykle ważna jest Twoja postawa wobec seniora-wykazuj cierpliwość i wyrozumiałość, daj choremu czas na spełnienie poleceń i wykonanie ćwiczeń. Spokój pomoże uniknąć frustracji. W ostatnich etapach choroby, podopieczny może okazać się zależy wyłącznie od Twojej pomocy.

Sprawdzone oferty pracy w opiece na stronie - https://www.aterima-med.pl/oferty-pracy