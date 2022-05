Dentofobia – co to jest i jak sobie z nią radzić?

Jeśli jesteś dentystą, zgłębienie tego tematu pozwoli Ci także lepiej zrozumieć swoich pacjentów, którzy mogą zmagać się z tym problemem. A gdy myślisz o założeniu własnego sklepu stomatologicznego poza podstawami (https://lubie.com.pl/pomysl-na-biznes-internetowy-sklep-stomatologiczny/), informacje o dentofobii pozwolą Ci dodać do asortymentu odpowiednie produkty wspierające zmagających się z lękiem pacjentów. Przyjrzyjmy się dentofobii z bliska.

Dentofobia – czym jest?

Dentofobia to lęk przed dentystą, który zazwyczaj uniemożliwia odpowiednie dbanie o stan swojego uzębienia. To fobia taka sama jak inne – lęk wysokości, arachnofobia czy klaustrofobia. Powoduje paniczny lęk nie tylko podczas samej wizyty i czynności wykonywanych przez specjalistę w jamie ustnej. Może on zostać wywołany także poprzez charakterystyczny zapach, dźwięki urządzeń czy konieczność kontaktu z kliniką stomatologiczną w celu umówienia wizyty.

Dobra klinika stomatologiczna doskonale rozumie dentofobię i oferuje udogodnienia, które mogą pomóc pacjentom zmagającym się z tym problemem.

Skąd się bierze dentofobia?

Na pojawienie się dentofobii wpływ może mieć wiele czynników. Jeśli się z nią zmagasz, istnieje duża szansa, że pojawiła się ona już w dzieciństwie i od tamtej pory się utrzymuje. Maluszki na pierwszą wizytę u dentysty można zabierać już w wieku nawet kilku miesięcy. Dentofobia może wystąpić, gdy rodzice zwlekają z zapoznaniem pociechy ze stomatologiem, gdy nic się nie dzieje w jamie ustnej, a na wizytę udają się dopiero wtedy, gdy jest to nieuniknione i pojawia się ból.

Nietrudno wyobrazić sobie, jak zapisze się w pamięci małego dziecka taka wizyta. Po czasie nie będzie pamiętało, że w efekcie wizyty ząb przestał boleć, ale wizyta będzie kojarzyć mu się z negatywnym przeżyciem – bólem, płaczem, stresem i zupełnie nową, trudną sytuacją. Bardzo złe skutki może przynieść także konieczność przytrzymywania dziecka na siłę podczas leczenia. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której dziecko wraca do takiego gabinetu z uśmiechem na ustach. Taki lęk może być pielęgnowany przez wiele lat i wiązać się z wieloma negatywnymi skutkami dla zdrowia.

Na pojawienie się dentofobii może mieć także wpływ nastawienie rodziców do stomatologa. Jeśli sami boją się wizyt, unikają ich, a przed koniecznością zadzwonienia do kliniki panikują, jest duża szansa, że ich dzieci będą powielać ten schemat zachowań. Dlatego tak ważne jest nieokazywanie emocji w stosunku do wizyty i pokazanie pociesze, że są czymś całkowicie normalnym.

Skutki dentofobii

Zmagający się z dentofobią pacjent może czuć, że jest w sytuacji bez wyjścia. Nie potrafi racjonalnie podejść do tematu wizyty – wie, że powinien się na nią udać, jednak nie umie pokonać pojawiającego się w związku z nią lęku. Przekładanie wizyt, niepojawianie się na kontrolach, niedbanie o regularną higienizację i profilaktyczne sprawdzanie stanu uzębienia często prowadzi do pojawienia się wielu ubytków. To może skutkować większymi kosztami, gdy w końcu dojdzie do leczenia, dodatkowymi dolegliwościami bólowymi i złym stanem uzębienia.

Jak radzić sobie z dentofobią?

Z dentofobią można radzić sobie na wiele różnych sposobów. Przedstawione poniżej pomysły idealnie sprawdzą się dla osoby dorosłej, nastolatka czy dziecka. W przypadku maluszków, najlepiej działać profilaktycznie i zacząć od wizyt zapoznawczych w wieku kilku miesięcy, aby nigdy nie zmagać się tym problemem.

Regularne wizyty u stomatologa

Jednym z najlepszych sposobów jest planowanie regularnych wizyt u stomatologa co 6 miesięcy. To świetna możliwość do zbudowania zdrowego nawyku i udowodnienia samemu sobie, że wizyta nie musi wiązać się z bólem. Jeśli ma Ci to pomóc, nie bój się korzystać ze znieczulenia.

Nawiązanie więzi z dentystą

Jeśli będziesz czuł się komfortowo podczas wizyty i kontaktu ze stomatologiem, łatwiej będzie Ci mówić, jak się czujesz podczas wizyty. Gdy pojawi się ból, komunikacja z lekarzem będzie prostsza, gdyż będzie on wiedział o występującym u Ciebie lęku. Postaraj się zaufać dentyście i traktować go jako osobę, która chce Ci pomóc i (przede wszystkim) doskonale wie, co robi!

Korzystanie z sedacji podczas wizyt

W przypadku bardziej skomplikowanych zabiegów możesz zdecydować się nie tylko na znieczulenie, ale i na sedację. To gaz rozweselający, który pozwoli Ci się zrelaksować, przy zachowaniu świadomości. Taką możliwość znajdziesz w coraz większej liczbie klinik stomatologicznych.

Pomoc psychologa

Z dentofobią, jak z każdą inną fobią, można także udać się do psychologa. Jeśli czujesz, że powyższe metody nie są w stanie Ci pomóc, specjalista pomoże Ci zrozumieć i ujarzmić swój lęk, dzięki czemu będzie możliwe stworzenie planu działania, obejmującego regularne wizyty u stomatologa.