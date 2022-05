Gluten - co to takiego?

Mianem glutenu określa się mieszaninę białek roślinnych (gluteniny i prolaminy) naturalnie występujących w zbożach. Znaleźć go można w wielu przetworzonych produktach spożywczych, mąkach, pieczywach oraz niektórych kaszach. Właściwości glutenu sprawiają, że wypieki są elastyczne, puszyste i odporne na wysychanie. To zestawienie białek jest zazwyczaj dobrze tolerowane przez większość społeczeństwa, jednak zdarza się, że wywołuje reakcje alergiczne. Wówczas takim osobom zaleca się stosowanie diety bezglutenowej, która wbrew pozorom wcale nie jest szalenie rygorystyczna.

Szkodliwość glutenu

Mieszanina białek roślinnych może powodować niepożądane reakcje w organizmie tj. alergia na gluten, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, celiakia (choroba trzewna). Zazwyczaj każda z tych schorzeń objawia się podobnymi objawami np. ogólne osłabienie organizmu, ostry ból brzucha, wymioty i duszności, biegunka.

Produkty zawierające gluten

W wielu artykułach spożywczych ukryty jest gluten, który poprawia konsystencję sosów lub zup w proszku, wyrobów garmażeryjnych, wędlin. Bardzo często znaleźć go można w napojach, lodach lub jogurtach, a nawet w mrożonych owocach i warzywach. Jednakże mieszanina białek roślinnych występuje niemalże zawsze w takich produktach, jak:

owies, jęczmień, żyto, pszenica (we wszystkich produktach zbożowych),

herbatniki, ciastka, wafle, pierniczki, paluszki etc.,

napoje mleczne z dodatkiem słodu jęczmiennego,

proszek do pieczenia, mieszanki przypraw, zagęszczane mąką sosy,

kasza jęczmienna, kasza manna, kuskus, kaszki błyskawiczne zbożowe,

pieczywo,

kopytka, pyzy, makaron pszenny lub żytni,

piwo, słodzone słodem jęczmiennym napoje, kawa zbożowa i wiele innych.

Czym jest dieta bezglutenowa?

Osoby będące na diecie bezglutenowej zachowują wszelkie zasady racjonalnego i zdrowego odżywiania, jednakże nie spożywają produktów zawierających gluten. Aby jednak zachować balans i zapewnić organizmowi odpowiednią ilość makroskładników, zastępują je innymi artykułami spożywczymi. Składniki odżywcze, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów człowieka, to przede wszystkim świeże warzywa i owoce. To właśnie na nich opiera się dieta bezglutenowa, dodatkowo wspomagana jest bezglutenowymi kaszami, nabiałem, rybami oraz świeżym mięsem.

Sposób odżywiania się, który eliminuje produkty zawierające gluten, jest idealnym rozwiązaniem dla osób z celiakią, czyli chorobą trzewną polegającą na nietolerancji białka zbożowego. Stosowanie diety bezglutenowej jest także zbawienne dla ludzi, którzy są uczuleni na gluten.

Kto powinien stosować dietę bezglutenową?

Zrezygnować ze spożywania produktów zawierających gluten powinny osoby, które borykają się z celiakią - chorobą zapalną jelita cienkiego. To zaburzenie trzewne zwykle diagnozowane jest u dzieci, jednak może towarzyszyć również osobom dorosłym. Polega na nietolerancji glutenu, charakteryzuje się zmniejszonym wchłanianiem oraz problemem z trawieniem. Dieta bezglutenowa zalecana jest ludziom uczulonym na białko roślinne. Wielu dietetyków proponuje spożywanie produktów bezglutenowych osobom cierpiącym na niedoczynność tarczycy - Hashimoto lub reumatoidalne zapalenie stawów.

Dieta bezglutenowa - jak zacząć?

Dieta bezglutenowa nie jest łatwa, ponieważ wymaga wielu wyrzeczeń. Jednakże jest bardzo korzystna dla zdrowia, gdyż przepisy na posiłki gluten free składają się z produktów nieprzetworzonych lub niskoprzetworzonych. Pierwszym krokiem do przejścia na dietę bezglutenową jest konsultacja ze specjalistą, a także wykonanie niezbędnych badań. Zazwyczaj lekarz rodzinny zaleca wizytę u gastrologa, który po przeprowadzeniu odpowiednich czynności medycznych jest w stanie stwierdzić, czy dana osoba choruje na celiakię. Trzeba zaznaczyć, że nie należy samoistnie zrezygnować ze spożywania produktów zawierających gluten, a dietę można zacząć tylko i wyłącznie w oparciu o zalecenia specjalisty, pamiętając o zachowaniu bezpiecznych zasad. Wiele ludzi, którzy usłyszeli od lekarza, że muszą zrezygnować z glutenu, nie wiedzą dokładnie, co mogą jeść na diecie bezglutenowej. Warto pamiętać, że każdy sklep ze zdrową żywnością w swoim asortymencie posiada smaczne produkty niskobiałkowe.

Co wolno jeść na diecie gluten free?

Będąc na diecie wykluczającej spożywanie glutenu można jeść różnorodne produkty, które posiadają znak przekreślonego kłosa, co gwarantuje kupującemu bezglutenowość wyrobu. W drugiej kolejności należy wybierać artykuły spożywcze zawierające informację na etykiecie o tym, że są pozbawione glutenu. Jeśli jednak nie ma pewności co do składu danego produktu, zawsze lepiej wybrać ten, który na pewno nie go zawierał np. zamiast mąki zbożowej - kukurydziana.