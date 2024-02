Dieta pudełkowa - kiedy warto ją rozważyć?

Ruszył proces po śmierci Eryka. „Ciągle widzę to pobite dziecko”

Chciałabym, żeby to się jak najszybciej skoczyło. Żeby jak najszybciej sąd zastosował to, co powinien. Sprawiedliwie, uczciwie, adekwatnie do czynu – mówi mama Eryka Romanowskiego. Jej 16-letni syn zmarł po tym, jak rok temu został zaatakowany i dotkliwie pobity przez grupę nastolatków.