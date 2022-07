Dlaczego obrączki z soczewką to dobry wybór?

Z kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi a może jednak bez? Wiele z tych dylematów to kwestie z zakresu estetyki. Jeśli jednak zastanawiamy się czy wybrać obrączki z soczewką czy bez, warto wiedzieć, że nasza decyzja będzie rzutowała na późniejszy komfort użytkowania.

Obrączki ślubne z soczewką

Obrączki ślubne z soczewką posiadają specjalnie wyprofilowany kształt. Obrączki soczewkowe są wewnątrz nieco grubsze na środku i cieńsze przy rantach. W rezultacie, powierzchnia kontaktu obrączki z palcem jest mniejsza niż ma to miejsce w przypadku obrączek tradycyjnych. Soczewkowo wyprofilowana wewnętrzna część przekłada się na komfort noszenia obrączek. Nie powodują one dyskomfortu nawet przy długotrwałym noszeniu. Dzięki temu, że do przestrzeni między palcem a obrączką dociera więcej powietrza, nasza skóra może oddychać a my unikniemy odparzeń czy otarć. Często to one są powodem, dla którego małżonkowie z pewnym stażem decydują się zakładać obrączki jedynie na specjalne okazje. Mniejsza powierzchnia styku sprawia również, że zakładanie i zdejmowanie obrączek jest łatwiejsze, nawet jeśli nasze dłonie są spuchnięte.

Trendy i gusta są różne i od nich w znacznym stopniu będą zależały decyzje małżonków w zakresie kolorystyki i zdobnictwa. Niezależnie jednak od aspektów wizualnych warto zadbać o komfort noszenia obrączek.

Trendy i gusta są różne i od nich w znacznym stopniu będą zależały decyzje małżonków w zakresie kolorystyki i zdobnictwa. Niezależnie jednak od aspektów wizualnych warto zadbać o komfort noszenia obrączek.

Obrączki z soczewką mogą przybrać dowolny kształt, zatem w żaden sposób nas nie ograniczają, mogą zaś znacznie poprawić komfort noszenia biżuterii.

