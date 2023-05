Dlaczego regularne wizyty u stomatologa są ważne?

Sprawdzone rady, jak prawidłowo pielęgnować zarost

Posiadanie brody zdecydowanie wróciło do mody. Panowie zapuszczają coraz dłuższe brody. Korzystają z usług Barberów, którzy nadają brodzie odpowiedni kształt. Nie mniej istotna jest pielęgnacja zarostu w domowych warunkach. Z pewnością może być łatwa i przyjemna, o ile wiemy jak się do niej zabrać. W chwili, kiedy zaczynamy zapuszczać brodę, mamy do czynienia z zahamowaniem produkcji sebum. Nasza skóra zaczyna wysychać i swędzieć. Ponieważ jest podrażniona, to łatwo o stany zapalne. Co należy zrobić, aby broda wyglądała zdrowo i estetycznie, a skóra pozostała w dobrej formie?