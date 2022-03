Dziecko zaczyna naukę rysunku około drugiego bądź trzeciego roku życia. Jego dzieła nie są idealne, ale zawsze piękne dla nas rodziców. Dzieci zaczynają rysowanie od prostych kształtów i bardzo często są to mazie i bazgroły, ale to nie ma znaczenia. Dziecko uczy się przez to trzymać kredki i poprawia swoją koordynację wzrokowo-ruchową.

By pomóc swojemu dziecku w tej nauce dobrym pomysłem będzie przygotowanie się do procesu tworzenia naszego małego artysty. Zadbajmy, aby papier był dużych rozmiarów (unikniemy pomalowanej podłogi czy stołu), kredki były z serii tych grubych, by maluch mógł je łatwiej trzymać. Najważniejsze by dziecko miało przy tym dobrą zabawę. Oczywiście rysunek naszego dziecka umieśćmy na mini wystawie, a później schowajmy do specjalnej teczki. Dziecko będzie dumne ze swojego dzieła i taki zabieg podniesie jego poczucie wartości.

Dlaczego jeszcze warto zachęcać dziecko do malowania?

Dziecko tworząc obrazek, próbuje opowiedzieć o tym, co utrwaliło się w jego pamięci. Podczas tworzenia puszcza wodze wyobraźni i wyraża swoje emocje. Nie zwracajmy jednak uwagi na piękno, ale na przekaz uczuć i wiedzy. Z każdym tygodniem będziemy mogli obserwować rozwój naszego dziecka.