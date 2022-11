Dlaczego warto stosować pełnowartościową dietę?

Czym jest pełnowartościowa dieta?

Najprawdopodobniej mniej skomplikowanym, ale też mniej dokładnym pojęciem jest „dieta zbilansowana”. Aby ją stosować przy wykorzystaniu pełnowartościowych produktów, kluczowa jest różnorodność, ponieważ jeden rodzaj pożywienia nie może zapewnić wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Właśnie dlatego tak ważna jest zbilansowana i zróżnicowana dieta.

Dlaczego nasza dieta powinna być kompletna pod względem odżywczym?

Jeżeli w diecie brakuje któregoś z niezbędnych składników odżywczych, na przykład witaminy C, w pewnym momencie na pewno się o tym przekonasz. Organizm nie będzie w stanie poprawnie funkcjonować, jeżeli nie dostarczymy mu wszystkich potrzebnych do tego narzędzi i paliwa. Te narzędzia i paliwo to składniki odżywcze, których dostarcza pełnowartościowa dieta.

Dieta kompletna pod względem odżywczym zapewnia prozdrowotne składniki odżywcze w odpowiednich ilościach. Innymi słowy, nie chodzi tylko o podtrzymywanie życia, ale o ogólne wspieranie dobrego stanu zdrowia i samopoczucia. Czy nam się to podoba, czy nie, nasza dieta wpływa na nasze zdrowie.

Co więcej, wpływ jedzenia na nasz organizm często staje się zauważalny dopiero po długim czasie, dlatego można odnieść wrażenie, że niezdrowa dieta nie powoduje problemów w danym momencie, ale z dużym prawdopodobieństwem może być ich źródłem w dłuższej perspektywie.

Dlaczego nie każdy trzyma się diety kompletnej pod względem odżywczym?

Wiele czynników może wpływać na fakt, że dieta danej osoby nie jest pełnowartościowa. Wiele osób żyje w ciągłym biegu i zdarza się, że nie mogą znaleźć czasu na przygotowanie zbilansowanego posiłku. Możemy przekąsić coś na szybko w domu przed wyjściem albo zjeść gotową kanapkę w autobusie czy tramwaju, ewentualnie wstąpić na obiad w przyjemnej, ale niezbyt taniej knajpce niedaleko miejsca pracy. Tego typu posiłki pozwalają zaspokoić głód na pewien czas, ale czy warto uciekać się do takiego rozwiązania codziennie? A co z niezbędnymi składnikami odżywczymi? To niezbyt dobre rozwiązanie.

Dlaczego Huel to żywność kompletna pod względem odżywczym?

Jedzenie Huel powstało z myślą o dobrym odżywianiu — ma być jednocześnie łatwe w przygotowaniu, zdrowe i niedrogie. Większość jedzenia spełnia jeden lub dwa z powyższych warunków, ale czy kojarzysz jakieś, które spełnia je wszystkie? Zapewne niewiele. Jednak Huel pasuje tu idealnie.

Produkty są kompletne pod względem odżywczym, czyli zapewniają idealne proporcje wszystkich niezbędnych składników odżywczych, a także przynoszą korzyści dzięki innym ważnym składnikom odżywczym dla optymalnego zdrowia, energii i wydajności. Innymi słowy, Huel jako posiłek dostarcza odpowiednią ilość białka, niezbędnych tłuszczów, węglowodanów, błonnika, witamin i składników mineralnych.