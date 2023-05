Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) to coroczne święto, którego celem jest prezentacja zmian jakie zachodzą w naszym otoczeniu dzięki funduszom unijnym.

– Każdy z nas kojarzy jakiś obiekt czy miejsce w swojej najbliższej okolicy, które powstało dzięki tym funduszom. W skali naszego regionu zrealizowane zostało dziesiątki tysięcy projektów – mówił otwierając imprezę Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. – Nie jest tajemnicą, że także to fantastyczne miejsce, które nas dzisiaj gości – janowski ZOOM Natury, powstawało dzięki finansowemu zastrzykowi Funduszy Europejskich.

Miasteczko europejskie

Za sprawą możliwości, jakie odwiedzającym stwarza Zoom Natury, Miasteczko Europejskie zyskało wielu „mieszkańców” i tysiące gości. Przy uliczkach prezentowali swoje stoiska beneficjenci Funduszy Europejskich. Nie zabrakło też stoisk, na których zainteresowani mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat Funduszy Europejskich.

Zabawa i edukacja

Prawdziwe święto nie może jednak obyć się bez części artystycznej. Na scenie wystąpili znakomici artyści i Chór Dziecięco-Młodzieżowy Teatru Muzycznego w Lublinie. Zaprezentowali się również podopieczni Janowskiego Ośrodka Kultury.

W tym samym czasie dostępna była strefa gier i zabaw: dmuchańce, zabawy z animatorami, a także Laboratoria Zoom-u Natury, pokazy egzotycznych zwierząt oraz projekcje filmowe. Zainteresowanie publiczności wzbudził również pokaz umiejętności jaki dali strażacy. Popularnością cieszyła się Stacja Energorowerów, gdzie dzieci, oprócz świetnej zabawy, mogły się dowiedzieć, czym jest energia odnawialna.

Niedyskryminacja

Tegoroczne DOFE bardzo mocno zaakcentowały sprawy związane z dostępnością i równością. Oklaskami przyjęto wystąpienie osobowości telewizyjnej i popularnego stylisty gwiazd Tomasza Jacykowa. Zaprosiliśmy go do Janowa, by opowiedział o zasadzie niedyskryminacji obowiązującej przy wdrażaniu programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wielu uczestników skorzystało z jego obecności nie tylko pozując do fotografii, ale także podejmując rozmowy na tematy związane z równością szans i niedyskryminacją.

Na specjalnym stoisku można było wziąć udział w symulacjach różnych rodzajów niepełnosprawności, w tym wzroku, słuchu i ruchu. Zaskoczeniem odwiedzających Miasteczko Europejskie była mobilna „komfortka”, czyli miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami w godny i komfortowy sposób mogły zostać przebrane. Z kolei podczas koncertu gwiazd przygotowaliśmy specjalną strefę dla osób z niepełnosprawnościami. Na potrzeby osób niedosłyszących strefę tę wyposażyliśmy w pętlę indukcyjną, która zapewniła zdecydowaną poprawę jakości słyszanych dźwięków.

Gwiazdy

Do Janowa Lubelskiego zaprosiliśmy też znanych i popularnych wykonawców – zespół LemON i Kamila Bednarka. Zgodnie z przewidywaniami ich koncerty spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności Święto zakończył efektowny pokaz laserowy związany tematycznie z Funduszami Europejskimi.