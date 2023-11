Do czego służy łańcuszek do bransoletki modułowej? Wyjaśniamy

Czym jest łańcuszek do bransoletki?

Głównym elementem bransoletki modułowej jest oczywiście sama bransoletka, stanowiąca swego rodzaju bazę. To do niej doczepiane są charmsy, czyli zawieszki z rozmaitymi symbolami. To właśnie one nadają biżuterii wyjątkowy charakter. Niestety, podczas rozpinania bransoletki istnieje ryzyko, że charmsy z niej spadną. Jak tego uniknąć? Z pomocą przychodzi właśnie łańcuszek zabezpieczający do bransoletki. Dodatek ten zapobiega zsuwaniu się zawieszek z głównego łańcuszka bransoletki. Składa się z dwóch separatorów, które połączone są pojedynczym lub podwójnym łańcuszkiem. Umieszcza się go po obu stronach zapięcia bransoletki – w taki sposób, aby w razie zerwania biżuteria wciąż pozostała na dłoni.

Jak wybrać zabezpieczenie do bransoletki?

Wybierając łańcuszek zabezpieczający do bransoletki, musisz wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim musisz dopasować go do rodzaju swojej bransoletki bazowej. Jeżeli jest ona płaska, dokładnie taki musi być łańcuszek. Bez trudu znajdziesz go w ofercie sklepu internetowego A.R. Silver. W kategorii https://arsilver.pl/pl/c/LANCUSZKI-ZABEZPIECZAJACE-PLASKIE/29 zgromadzone zostały interesujące, urocze propozycje, które będą idealnym uzupełnieniem Twojej biżuterii. Jeżeli jednak bransoletka jest okrągła, jedynym słusznym wyborem będzie łańcuszek zabezpieczający o okrągłym zapięciu.

Chcąc wybrać odpowiednie zabezpieczenie do bransoletki, zwróć uwagę także na ogólny wygląd i charakter bransoletki. Łańcuszek powinien być do niej jak najbardziej zbliżony – tylko wtedy będą stanowiły spójną całość.

Jak założyć łańcuszek na bransoletkę?

Łańcuszek do bransoletki składa się z dwóch niewielkich charmsów, które połączone są łańcuszkiem. Koraliki są zaciskającymi się klipsami, dlatego nie musisz obawiać się, że zgubisz samo zabezpieczenie. Aby założyć łańcuszek, najpierw musisz zdjąć właściwe zapięcie. Następnie z obu stron bransoletki należy przymocować charmsy łańcuszka i ponownie połączyć końce biżuterii tradycyjnym zapięciem. Teraz Twoje charmsy są odpowiednio chronione i możesz użytkować bransoletkę bez obaw o ich zgubienie.