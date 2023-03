Do czego wykorzystać beton architektoniczny?

Beton architektoniczny — co to jest?

Jeśli chodzi o skład mieszanki, z której jest wykonany, to beton architektoniczny jest bardzo podobny do zwykłego betonu. Zazwyczaj jest to typowy beton klasy C 30 lub C 35 albo wyższej. Od zwykło, różnią go przede wszystkim walory estetyczne i dekoracyjne. Beton architektoniczny w zależności od procesu produkcji może być gładki lub porowaty. Specjalne formy, które są używane do jego wytwarzania, pozwalają uzyskać efekt o dowolnych wzorach, fakturach i kształtach. To nie wszystko. Tworząc beton architektoniczny i dodając różnorodnych barwników, można uzyskać dowolny efekt. Jednak na kolorowy beton decydują się nieliczni. Jest on ceniony przez projektantów przede wszystkim za swój naturalny kolor z szerokiej palety szarości. Jeśli szukasz wysokiej jakości betonu, to skorzystaj z oferty firmy BETONPL. To polski dostawca wysokiej klasy betonu, który oferuje również kompleksową obsługę.

Beton architektoniczny — zalety

Materiał ma wiele zalet. Do najważniejszych należą:

trwałość

cena i opłacalność

minimalna konserwacja

odporność na uszkodzenia mechaniczne

wszechstronność

łatwość montażu

wiele kolorów i barw

Wysoko cenione są również płyty wykonane z betonu architektonicznego. Odpowiednio przygotowane i zaimpregnowane są odporne na uszkodzenia mechaniczne takie jak zadrapania, zarysowania, wahania temperatur, wilgoć i ciężkie warunki atmosferyczne. Łatwość produkcji pozwala wykonać płyty o dowolnym rozmiarze i grubości. Dzięki temu płyty można dopasować do większych i mniejszych wnętrz. Architekci doceniają płyty betonowe, ponieważ możliwości aranżacji wnętrz jest nieskończenie wiele.

Czy beton architektoniczny ma wady?

Jak każdy rodzaj materiału również i ten ma wady. Co do nich należy? Jest to przede wszystkim waga. Duże płyty betonowe mogą ważyć nawet 80 kilogramów. Przy montażu jest to pewien kłopot. Ich waga decyduje również o wyborze odpowiedniego sposobu mocowania. Powinno być solidne i sprawdzone. Kiepsko zamontowana płyta może stwarzać niebezpieczeństwo, jeśli odpadłaby od ściany. Jeśli chcesz zamontować płyty betonowe na zewnątrz to postaw na produkty wysokiej jakości. Te gorsze mogą nie sprostać trudnym warunkom atmosferycznym.

Beton architektoniczny zastosowanie

Beton jest ceniony w aranżacji wnętrz. Industrializm, minimalizm i modernizm pełnymi garściami wykorzystują elementy betonowe. Dlaczego jest tak chętnie używany? To wdzięczny materiał, który świetnie komponuje się z innymi materiałami takimi jak drewno, szkło, cegła, tkanina, a nawet marmur. Szczególnie polecany jest przez projektantów do dużych przestrzeni, ale w niewielkich wnętrzach też się sprawdzi. Wystarczy dobrać odpowiednie dodatki.

Betonowe ściany nadadzą pomieszczeniu charakteru i wyjątkowego, unikalnego kolorytu. Jeżeli płyty zostaną odpowiednio przygotowane i zaimpregnowane, można je wykorzystywać w takich pomieszczeniach jak kuchnie czy łazienki. Beton architektoniczny wykorzystuje się również do budowy ogrodzeń, tarasów, małej architektury ogrodowej oraz pokrywa się elewacje domów.