Dobra karma dla psa seniora. Jaką karmę wybrać dla starszych psów?

Karma dla starszych psów – co powinna zawierać?

Karma dla starszych psów różni się od tej, którą podaje się szczeniakom i dorosłym psom przede wszystkim składem. Psi seniorzy mają mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne ze względu na słabiej działający metabolizm i fakt, że znacznie mniej się ruszają. Taki psiak powinien spożywać 20-30% mniej kalorii niż jadł w młodości. Zmniejsza się także jego zapotrzebowanie na białko, a zwiększa na wodę, dlatego wybór odpowiedniej karmy jest niezwykle istotny.

Karma dla psa seniora powinna zawierać łatwo przyswajalne białko, które pozytywnie wpłynie na jego masę mięśniową. Równie istotne są witaminy i składniki mineralne, w które powinna być wzbogacona odpowiednia karma. Wapń, fosfor czy witamina D pozwolą na zachowanie u psa zdrowych kości. Warto również wybierać produkty bogate w antyoksydanty i wielonasycone kwasy tłuszczowe. Wybierając więc sposób żywienia dla swojego psiego seniora, zwróć więc uwagę na skład!

Miękka karma dla starszego psa – dlaczego to dobry wybór?

Starsze psy powinny jeść miękką karmę, ponieważ ta nie tylko jest dla nich łatwiejsza do przetrawienia, ale też do pogryzienia. Częste choroby jamy ustnej, takie jak kamień, stany zapalne czy po prostu brak części zębów mogą sprawiać Twojemu pupilowi trudności w spożywaniu posiłku. Nie oznacza to jednak, że musisz wykluczyć z jego diety suchą karmę, ponieważ często wystarczy dodać do niej odrobinę wody, by ułatwić zwierzakowi gryzienie. W ten sposób zadbasz przy okazji o jego odpowiednie nawodnienie. „Miękka” karma dla psa seniora jest zatem dla niego najwygodniejszym wyborem.

Sucha karma dla starszego psa – kiedy i jaką podawać?

Sucha karma dla psiego seniora zmusi go do gryzienia, a to z kolei może pomóc mu oczyścić zęby z nagromadzonego osadu. Warto więc od czasu do czasu podać swojemu pupilowi posiłek właśnie w takiej formie, jeśli jest w stanie sam gryźć dość twarde kawałki. Jak wcześniej zostało wspomniane, można też dodać do chrupek nieco wody, jeśli psiak ma trudności z odpowiednim przeżuciem granulek.

Sucha karma powinna być dostosowana do wieku oraz aktywności psa. Warto więc wybierać tę, której skład wzbogacony jest o witaminy i minerały oraz inne surowce pochodzenia naturalnego (np. glony czy olej). Pamiętaj także, by kontrolować poziom nawodnienia pupila, ponieważ sucha karma w stosunku do mokrej jest uboższa w składniki nawadniające.

Jaka karma dla psa seniora jest najlepsza?

Jaka karma dla psa seniora będzie najlepszym wyborem? Zdecydowanie ta, która zostanie dostosowana do aktywności fizycznej Twojego zwierzaka. To od niej zależy, ile kalorii oraz innych składników potrzebuje psiak. Jeśli nie jesteś pewien, czego brakuje czworonogowi, najlepiej udać się na konsultację weterynaryjną, a najlepiej również do zoodietetyka. Poza wiekiem ważny jest bowiem też stan zdrowia pupila. Inna karma będzie lepsza dla zdrowego seniora, a inna dla tego, który ma problem np. z nerkami czy układem pokarmowym. Karmy dla chorowitych seniorów powinny być bogate w składniki, które złagodzą dotykające psa objawy.

Wybór karmy a problemy trawienne

Jeśli chodzi o konsystencję karmy, jej wybór uzależnia to, jak do tej pory jadł Twój pies, jak dużo wody pije oraz na jakie ewentualne choroby cierpi. Odpowiednio dobrana karma (pod względem składu i konsystencji) pozwoli na uniknięcie zaburzeń pracy przewodu pokarmowego, co zmniejszy ryzyko biegunek lub zaparć. Jelita psich seniorów wolniej trawią pokarm (zwłaszcza duże kawałki czy chrząstki), dlatego najlepsza będzie karma miękka i o gładkiej konsystencji, lub sucha i drobna. Zwróć tez uwagę na stan uzębienia pupila, ponieważ na utrudnione trawienie może wpłynąć także niedokładne przeżuwanie pokarmu wynikające z problemów z zębami.

Niezależnie od tego, w jakim wieku jest Twój pies, jego żywienie powinno być dobrane właśnie pod tym kątem jego indywidualnych potrzeb. Wybierz więc odpowiednią karmę i zadbaj o zdrowie swojego psa, dostarczając mu wszystkiego, co niezbędne.