Dobre rady zawsze w cenie

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie firmy. Wsparcie dotyczyć będzie zakupu specjalistycznych, proinnowacyjnych usług wsparcia świadczonych przez ośrodki innowacji. Choć brzmi enigmatycznie, jest bardzo proste. Zacznijmy od początku.

Ośrodki innowacji, czyli co?

Ośrodki innowacji to np. parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacji czy huby innowacji cyfrowych. Listę takich ośrodków możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Lista akredytowanych indywidualnych Ośrodków Innowacji - Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Portal Gov.pl). Mowa o ośrodkach innowacji z akredytacją krajową. Celem ich działalności jest wspieranie potrzeb przedsiębiorców związanych z rozwojem innowacyjności firm.

Doradztwo innowacyjne

W ramach Działania 2.5 będzie można kupić, od akredytowanych ośrodków innowacji, usługę doradztwa innowacyjnego, która wspomoże transformację organizacyjną i technologiczną firmy. Zakres doradztwa jest bardzo szeroki, więc każda firma znajdzie usługę dopasowaną do swoich potrzeb. Przedsiębiorcy mogą wybierać usługi z zakresu m.in. produkcji, dystrybucji, logistyki, marketingu, sprzedaży, systemów informacyjno-komunikacyjnych, zarządzania czy rozwoju produktów. Reorganizacja przedsiębiorstwa ma na celu zwiększenie konkurencyjności oraz produktywności. Szczególny nacisk będzie położony na rozwój firmy w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych.

Kierunek rozwój

Przemysł 4.0 to nieunikniona przyszłość wielu branż, które muszą szybko adaptować się do zmiennych warunków rynkowych i nieustanie rozwijającej się technologii. Dlatego LAWP umożliwia przedsiębiorcom zakup doradztwa również z tego zakresu. Przemysł 4.0 nazywany jest czwartą rewolucją przemysłową i w swoich założeniach łączy tradycyjne metody produkcji z nowoczesnymi technologiami. Zakłada przede wszystkim automatyzację procesów, a także personalizację wyrobów w zależności od potrzeb klienta. Drugi model ekonomiczny, na który stawia LAWP w Działaniu 2.5, to gospodarka oparta na danych. Stale rosnąca liczba dostępnych danych, głównie dzięki internetowi, otwiera przed lubelskimi firmami nowe możliwości. Umożliwia lepsze zrozumienie zachowań klientów i rynku, co pozwala przedsiębiorstwom dobrze dostosować swoje produkty i usługi do potrzeb konsumentów. Pozwala również, poprzez analizę danych, na bardziej efektywne zarządzanie procesami w firmie

i redukcję zbędnych kosztów.

Krok pierwszy - doradztwo

Skoro wiemy już od kogo i na co możemy dostać dotację, pora zacząć działać. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdziesz na stronie www.funduszeUE.lubelskie.pl.

Wnioski można składać do 28 lutego 2025 r. Realizując projekt w tym naborze możesz zyskać nawet 300 000 zł dotacji. Procentowo możesz otrzymać 50 procent dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. Pamiętaj, że każda z usług doradczych musi zakończyć się udokumentowaniem przez wykonawcę zakresu doradztwa np. sporządzeniem przez wykonawcę sprawozdania czy raportu końcowego podsumowującego efekty przeprowadzonego doradztwa innowacyjnego w Twojej firmie.

Sam wniosek złożysz poprzez aplikację WOD2021, będącą częścią Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021. System został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowników – oferuje szczegółowe instrukcje multimedialne, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rejestracji oraz składania wniosku.

Skorzystaj z dodatkowego wsparcia

W przypadku pytań skontaktuj się z punktem kontaktowym LAWP: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, tel. 81 462 38 12 / 81 462 38 31, e-mail: lawp@lubelskie.pl.

Wszystko po to, by ułatwić dostęp do dotacji, która będzie pierwszym krokiem do nowoczesnego rozwoju lubelskich przedsiębiorstw.

Autor: Magdalena Gnypek LAWP