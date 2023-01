Dodatkowe środki unijne dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Z korzyścią dla pacjentów

To już kolejne zwiększenie dofinansowania w ramach tego projektu. Realizowane przez szpital przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu oraz jakości życia pacjentów.

– Staramy się zabezpieczać potrzeby zdrowotne mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych. Obiecałem panu rektorowi, że wszystkie tzw. wolne środki europejskie z kończącego się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 będziemy starali się lokować w dziecięcy szpital kliniczny. Na tym nie kończymy, bo pieniądze jeszcze pozyskamy – zadeklarował marszałek Jarosław Stawiarski.

Projekt pn. Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (do dnia 15.09.2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia opiewa na kwotę blisko 118 mln zł, z czego łączne dofinansowanie to blisko 60 mln zł (dofinansowanie z UE to ponad 34 mln zł).

Celem inwestycji jest poprawa efektywności działalności Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez niezbędne – z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych – prace budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny.

– Szpital dziecięcy jest jedynym szpitalem w regionie, który posiada centrum urazowe z lądowiskiem, oddział intensywnej terapii, kardiologię czy stację dializ. Umiejscowienie w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym pięciu oddziałów przyspieszyło prace i umożliwi zakończenie zadania w terminie – mówił dyrektor szpitala dziecięcego Ryszard Śmiech.

Nowoczesna infrastruktura i dodatkowe wyposażenie

Rozwój nowoczesnej infrastruktury polega na przebudowie, doposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną obszarów zajmujących się leczeniem dzieci oraz rozwijaniu nowych świadczeń zdrowotnych. Równocześnie w ramach projektu Szpital planuje rozszerzyć zakres wykonywanych badań genetycznych zarówno w zakresie wrodzonych chorób o podłożu genetycznym, jak i chorób nowotworowych. Zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej pozwoli na wykonywanie większej ilości badań diagnostycznych i przesiewowych oraz pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii genetycznej spełniającej wszystkie standardy postępowania diagnostycznego z zakresu cytogenetyki molekularnej i biologii DNA.