Dom opieki — wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Dla kogo dom opieki?

W Domu opieki zamieszkać mogą osoby, wymagające całodobowej opieki ze względu na posiadane choroby, niepełnosprawność czy też problemy z codziennym funkcjonowaniem.

Głównym założeniem Naszego Domu Opieki jest tworzenie miejsca pełnego rodzinnej atmosfery, w którym Podopieczni mogą liczyć na szacunek, zainteresowanie i bezpieczeństwo. Przeprowadzka do nowego miejsca to często spore wyzwanie dla osoby starszej, dlatego ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb.