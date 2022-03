Dom to nie tylko dach

Budując dom myślimy zwykle o ścianach, dachach, instalacjach wewnętrznych. Zapominamy zwykle o tym, że niezbędny będzie też sprawdzony system rynnowy. Wbrew pozorom nie jest to banalna sprawa, bo cieknące rynny mogą w krótkim czasie spowodować wiele szkód, których usunięcie wiązać będzie z dużymi wydatkami. Od sprawnego systemu rynnowego zależy naprawdę wiele. Główną funkcją rynien jest szybkie odprowadzanie wody z całej powierzchni dachu oraz ochrona budynku przed wilgocią, bądź zalaniem. Rynny należą do elementów najintensywniej eksploatowanych. Muszą radzić sobie nie tylko z wodą deszczową, ale także z topniejącym śniegiem oraz wszelkimi zanieczyszczeniami, jakie do nich wpadają. Są stale narażone na niesprzyjające warunki atmosferyczne, dlatego oczekuje się od nich jak najlepszej wydajności i jakości. Dlatego warto sięgnąć po system rynnowy KROP.

System rynnowy KROP PVC to zestaw elementów rynnowych i spustowych tworzących konstrukcję wykonaną z lekkiego, łatwego w obróbce i wytrzymałego materiału odpornego na korozję. Ponieważ cała konstrukcja została zaprojektowana i wyprodukowana przez najlepszych ekspertów, z wykorzystaniem wyselekcjonowanych surowców i innowacyjnych technologii możemy liczyć, że nie będzie przepuszczać wody w żadnym miejscu. Elementy takie jak łącznik rynny, lej spustowy, denka lub narożniki wewnętrzne zapewniają doskonałą szczelność wykluczając wszelkie przecieki.

Dlaczego warto wybrać rynny plastikowe? Wybrany materiał PVC to wysokiej klasy tworzywo wykorzystujące najnowszą technologię - stabilizatory wapniowo-cynkowe. Wykazuje on odporność na uszkodzenia mechaniczne wynikające m.in. z mocnego wiatru, uderzeń gałęzi itp. oraz na warunki atmosferyczne, w tym dynamiczne zmiany temperatur, opady i promieniowanie UV. Taką pewność daje oferowana przez KROP 20-letnia gwarancja. Wszystkie rynny plastikowe i elementy znajdujące się w zestawie to asortyment certyfikowany. Oznacza to, że został on poddany wielu testom w zróżnicowanych warunkach. Niezależne laboratoria poddały oferowane systemy rynnowe badaniom na odporność od uszkodzeń, bezpieczeństwo eksploatacji. Istotne jest też to, że rynny PVC oraz wszelkie dodatkowe elementy montażowe dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, zatem bez problemu można dopasować je do koloru poszycia dachowego.

Co ważne dla inwestorów prosty proces montażu sprawia, że niemal każda osoba wyposażona w podstawowe narzędzia poradzi sobie z tym zadaniem.