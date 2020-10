Dopiero teraz pakują tornistry, kupują artykuły szkolne

Pod koniec wakacji wielu rodziców, ale też nauczycieli nie było pewnych, czy stacjonarna nauka w szkołach będzie w ogóle możliwa. Wydawało się wtedy, że jeśli dzieci w ogóle wrócą do szkolnych ławek to taki styl pracy potrwa nie więcej niż miesiąc. Wiele osób wieściło, że na początku października szkoły czeka ponowny lockdown. A to skutkowało rezygnacją ze szkolnych zakupów. Boleśnie odczuli to właściciel sklepów papierniczych, którzy mówili wprost, że zainteresowania przyborami piśmienniczymi w ogóle nie ma. Tłumów nie było też w hipermarketach, gdzie tradycyjnie tworzono duże przestrzenie z kolorowymi zeszytami i przyborami szkolnymi. Rodzice i uczniowie omijali je jednak sięgając jedynie po kilka długopisów. Nie było też wybierania zeszytów w najmodniejszych okładkach. W zrobieniu zakupów liczyło się przede wszystkim tempo ich zrobienia. O zastanowieniu nie było mowy.

Wszystko zmieniło się teraz, czyli po blisko dwóch miesiącach nauki, kiedy to zauważyliśmy, że czarny scenariusz się nie spełnił i zdecydowana większość szkół działa stacjonarnie. Rodzice odkrywają teraz z przerażeniem, że ich dzieci uczą się nie mając do tego stosownej wyprawki. Żeby codzienna nauka ich dzieci przebiegała w sposób bardziej komfortowy i bezproblemowy ruszają na – najczęściej internetowe, bo najbezpieczniejsze - zakupy artykułów szkolnych. Okazuje się, że wielu uczniów wciąż nie ma nerek, saszetek oraz kosmetyczek, w których zmieszczą się najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak telefon, portfel, czy klucze. Dzieci wciąż korzystają ze starych piórników marząc o nowym, które zapewnią im szybki dostęp do długopisów czy ołówków. Niezbędnym zakupem okazują się także kredki do szkoły, o których wiele osób dotychczas nie pomyślało. A po te coraz częściej sięgają także starsi uczniowie, bo oprócz wykorzystywania ich do tworzenia prac artystycznych doskonale sprawdzają się także do zaznaczania kluczowych informacji sprawiając, że notatki stają się czytelniejsze a nauka postępuje łatwiej. W piórniku nie może też zabraknąć też cienkopisów, czy promarkerów.

Szybkie i nie do końca przemyślane zakupy przed pierwszym dzwonkiem sprawiły, że wiele uczniów do dziś nie doczekało się kupna bidonu i dopiero teraz szuka pojemników na napoje. Dla młodych ludzi ich zakup jest niezwykle ważny, bo nastolatki poważnie myślą o ochronie środowiska i nie chcą nosić do szkoły codziennie nowych plastikowych butelek z napojami. Dzieci chcą też należycie przygotować swoje stanowisk pracy w domu. Panipanigadżet.pl pomyślała także o tym. W sklepie znajdziemy też wykonane z najwyższą dbałością o detale lampki biurkowe, mapy świata, globusy, czy podkładki na biurko.