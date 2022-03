Dotacje dla lubelskich firm – blisko 20,5 mln euro z REACT-EU

Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Celem konkursu jest wsparcie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze przedsiębiorstw. Działanie ukierunkowane jest na dywersyfikację dostaw energii, ograniczenie zużycia paliw kopalnych, emisji CO2 i pyłów do atmosfery. Transformacja energetyczna zwiększy bezpieczeństwo naszego regionu – Województwa Lubelskiego, przy wykorzystaniu jego naturalnych potencjałów, zwłaszcza energii słonecznej. Projekty, które zostaną wybrane do dofinansowania, przyczyniać się będą do realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE, w tym celów Europejskiego Zielonego Ładu.

- REACT-EU sprzyja transformacji ekologiczno-cyfrowej oraz przedsiębiorcom. Blisko 20,5 mln Euro to pieniądze, które pomogą lubelskim firmom w inwestycjach w odnawialne źródła energii oraz termomodernizację budynków, co przełoży się na oszczędności w przedsiębiorstwach. – mówi Magdalena Filipek- Sobczak, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

O dotacje mogą starać się mikro, małe i średnie firmy oraz spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowym warunkiem udziału w konkursie jest miejsce realizacji projektu na terenie województwa lubelskiego. Organizator konkursu podzielił nabór wniosków na 3 rundy:

Runda I- Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW

Runda II- Głęboka termomodernizacja

Runda III - Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW

Wysokość dotacji i termin składania wniosków

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać nawet do 3 mln złotych. Wysokość wsparcia uzależniona jest od typu projektu oraz statusu firmy. Przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymają od 55%, nawet do 80% dotacji. Z kolei spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, uzyskają wsparcie od 45% do 60% dofinansowania. LAWP nie wyklucza zakończenia naboru do poszczególnych rund we wcześniejszym terminie, jeśli kwota wnioskowanego dofinansowania przekroczy 500% alokacji w danej rundzie. Nabór wniosków do rundy I, czyli dla inwestycji do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW, trwa do 21 marca 2022 r.